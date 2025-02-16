快訊

行經公墓車上突插播「大悲咒」 駕駛嚇傻：完全關不掉

手機上的病菌數量超乎想像 專家教你如何正確消毒才能滅菌

學界培育新人難用 「3+2新五專」能解港口缺工問題？

全台首座不插電發光島！屏東「雲光島」奇幻亮相 等你來玩

聯合新聞網／ ShareLife分享生活


2025年屏東全新地標「雲光島」正式亮相！這座由知名藝術家陳昱良設計的夜光雕塑，以環保永續為核心理念，不僅白天充滿藝術美感，夜晚更能在無需插電的情況下自行發光，打造出前所未見的奇幻場景。「雲光島」的誕生，讓東港大鵬灣再度成為旅遊熱點，成為新一代打卡聖地。



來自迎王祭典的靈感，打造星星人的奇幻旅程


「雲光島」的創作靈感來自東港迎王平安祭典，以「為故鄉祈福」的文化背景為起點，融合地方特色，轉化成奇幻故事與藝術角色。雕塑中的「星星人」作為主角，象徵著人類與環境共存的理念，開啟一場充滿祝福的旅程。四座雲光島各自代表不同的寓意，傳達「人與環境共好」的美好願景，讓每一位遊客都能感受到這座藝術島嶼的溫度與意義。



白天吸光、夜晚發光，親手「畫」出夢幻光影


「雲光島」最特別之處在於它是不插電的夜光雕塑，採用特殊光能材料，白天吸收陽光，夜晚自然發光，不僅節能環保，也創造出獨特的視覺效果。而且，遊客只需用手機手電筒照射，就能在雕塑表面「用光畫畫」，創造專屬於自己的發光藝術，光影痕跡可維持3-5分鐘，讓每一次互動都充滿驚喜與趣味。



除了全新的「雲光島」，即日起至2月12日，青洲灣還同步舉辦熱鬧的派對活動！多位國內外沙雕大師齊聚，創作出多座壯觀的沙雕作品，讓遊客白天可以欣賞細緻雕刻之美，夜晚則搭配燈光投影，展現不同風貌。白天看沙雕、夜晚賞雲光，讓這趟旅程充滿視覺驚艷與文化感動。



【雲光島】

旅遊地點：屏東大鵬灣青洲灣沙灘旁的木麻黃林（青洲濱海遊憩區）


延伸閱讀//潮州鐵道文化園區新亮點！全國首創水晶車廂登場 鐵道迷必訪

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

圖片來源：大鵬灣國家風景區管理處粉專

沙雕 派對 鐵道迷

ShareLife分享生活

追蹤

延伸閱讀

2025台北國際書展／藝術大師江賢二親臨！與嚴長壽從《江賢二：以美淨化人心》暢談到藝術園區落成

影／解決納骨塔位不足 屏東歸園第3納骨塔今動工 預估明年9月完工

影／屏東住宅火警95歲翁逃生不及亡 兒從3樓跳下燒燙傷

屏東民宅火警 火勢猛烈釀1死1傷

相關新聞

全台首座不插電發光島！屏東「雲光島」奇幻亮相 等你來玩

你能想像一座不用插電就會發光的藝術島嗎？全新屏東地標 「雲光島」 正式登場，結合東港迎王祭典文化與創意雕塑，白天吸光、夜晚發光，還能用手機燈光在上面「畫畫」！不論白天夜晚都美得像童話場景，快來感受這場結合科技、藝術與永續環保的奇幻旅程！

一生必去！超盛大的元宵節慶典：馬祖擺暝文化祭

【旅奇傳媒/編輯部報導】許多人的過年在開工就畫上句點，但對馬祖來說，農曆正月十二日開始的「馬祖擺暝文化祭」才是重頭戲。擺暝是馬祖迎接新春的重要活動，擁有超過百年歷史，活動涵蓋點燈儀式、燒馬糧、神轎大會

海景控必訪+1！屏東恆春小漁村 繽紛異國風情的高評價「特色海景餐廳」

udn走跳美食／涼子是也 逗啥是位於屏東恆春山海漁港旁的海景餐廳，開幕才一年多蠻新的，身為一個海景控，每次到墾丁一定會找一間評價好、視野絕佳的墾丁海景餐廳，悠閒看海兼吃美食。 這次在搜尋墾

滿滿復古風情！屏東恆春「私房料理小餐館」 4.7分高評價實至名歸

udn走跳美食／涼子是也 友時愛碧珠是位於屏東恆春的私房料理餐廳，可愛店名取自於老闆爸爸「友時」和媽媽「碧珠」的名字，80年代風格的裝潢非常有復古氛圍，尤其餐廳裡播放著周華健、王傑、王菲、Bey

高屏都有店！雙重美味「火鍋+燒烤」最低只要238元　攜家帶眷吃起來

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊 喜歡吃火鍋？也喜歡吃烤肉？那跟著貪吃鬼熊熊一起去吃最低只要２３８元，就能享受火烤兩吃雙重美味以及內用自助吧無限享用的蓁伙烤倆吃，屏東朋友可以前往位於潮州日式歷史建

比招牌肉包更出名！超人氣包子舖內藏有「排隊下午茶」 單吃原味就超驚豔 「肉包」也好吃到被網讚：強過台東名店

隱身包子舖的脆皮甜甜圈！高雄旗山這間傳承了三代的包子舖，時常能看到排隊人潮，除了肉包、芝麻包等招牌外，現炸「脆皮甜甜圈」更是探店必搶的好味道，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。