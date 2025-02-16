全台首座不插電發光島！屏東「雲光島」奇幻亮相 等你來玩





2025年屏東全新地標「雲光島」正式亮相！這座由知名藝術家陳昱良設計的夜光雕塑，以環保永續為核心理念，不僅白天充滿藝術美感，夜晚更能在無需插電的情況下自行發光，打造出前所未見的奇幻場景。「雲光島」的誕生，讓東港大鵬灣再度成為旅遊熱點，成為新一代打卡聖地。









來自迎王祭典的靈感，打造星星人的奇幻旅程





「雲光島」的創作靈感來自東港迎王平安祭典，以「為故鄉祈福」的文化背景為起點，融合地方特色，轉化成奇幻故事與藝術角色。雕塑中的「星星人」作為主角，象徵著人類與環境共存的理念，開啟一場充滿祝福的旅程。四座雲光島各自代表不同的寓意，傳達「人與環境共好」的美好願景，讓每一位遊客都能感受到這座藝術島嶼的溫度與意義。









白天吸光、夜晚發光，親手「畫」出夢幻光影





「雲光島」最特別之處在於它是不插電的夜光雕塑，採用特殊光能材料，白天吸收陽光，夜晚自然發光，不僅節能環保，也創造出獨特的視覺效果。而且，遊客只需用手機手電筒照射，就能在雕塑表面「用光畫畫」，創造專屬於自己的發光藝術，光影痕跡可維持3-5分鐘，讓每一次互動都充滿驚喜與趣味。









除了全新的「雲光島」，即日起至2月12日，青洲灣還同步舉辦熱鬧的派對活動！多位國內外沙雕大師齊聚，創作出多座壯觀的沙雕作品，讓遊客白天可以欣賞細緻雕刻之美，夜晚則搭配燈光投影，展現不同風貌。白天看沙雕、夜晚賞雲光，讓這趟旅程充滿視覺驚艷與文化感動。









【雲光島】

旅遊地點：屏東大鵬灣青洲灣沙灘旁的木麻黃林（青洲濱海遊憩區）





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圖片來源：大鵬灣國家風景區管理處粉專