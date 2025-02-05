比招牌肉包更出名！超人氣包子舖內藏有「排隊下午茶」 單吃原味就超驚豔 「肉包」也好吃到被網讚：強過台東名店
隱身包子舖的脆皮甜甜圈！高雄旗山這間傳承了三代的包子舖，時常能看到排隊人潮，除了肉包、芝麻包等招牌外，現炸「脆皮甜甜圈」更是探店必搶的好味道，在網路上有「肉包皮Q餡料飽滿，個人覺得遠勝東河包子」、「甜甜圈超好吃」、「老字號必吃包子、脆皮甜甜圈」等評價。
旗山排隊下午茶「旗山包子舖」，常能在開店前就看到排隊人潮，招牌肉包以傳統製法製成，麵皮Q吃得到麵香，紮實的特製肉餡鮮香有肉汁，被網友讚是「強過台東肉包名店」；而其他甜口包子與饅頭也十分有嚼勁，在地人推薦買回家冰好慢慢吃，可以復熱後當早餐或點心吃。
而名聲更勝招牌肉包的「脆皮甜甜圈」更是排隊必搶，新鮮現炸的甜甜圈有原味、巧克力、奶酥、布丁、紅豆等超多口味選擇，每種口味都有各自的擁護者，第一次買隨便點都不踩雷，但有網友激推原味款就很好吃，金燦燦的酥脆外皮，搭配軟Q帶咬勁的甜甜圈本體，一吃一個不吱聲就炫完了。
網友們分享甜甜圈口感，「第一口真的很驚豔，好酥脆」、「大推脆皮芋頭紅豆」、「甜度剛剛好，罪惡感比較低」。此外，不論是包子外皮、饅頭口感還是甜甜圈麵糰，都有不少人提到嚼勁十足且紮實，澱粉腦袋可以放心衝。值得一提的是，由於販售品項每日限量供應，建議先預訂才不會撲空喔。
旗山包子舖
地址：高雄市旗山區延平一路602號
營業時間：週一至六14:00至售完（週日公休）
電話：07-6628019
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