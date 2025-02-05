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2025岡山燈藝節！好運年獸+竹藝燈區 「7大燈區」震撼亮相

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：高雄市岡山區公所FB
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隨著新春佳節來臨，【2025岡山燈藝節】即將以「什光舞影」為主題，於1/25至2/12在岡山河堤公園璀璨登場！今年的燈藝節不僅融合科技與傳統工藝，還結合地方文化與互動裝置，打造出獨一無二的燈光藝術饗宴。夜幕低垂時，燈光與影像交錯輝映，營造出夢幻般的視覺體驗，讓每一位來訪的遊客都能感受到光影的魔力。


▲圖片來源：高雄市岡山區公所FB
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7大燈區，探索岡山獨特魅力


本次燈藝節規劃7大燈區，以燈光藝術詮釋岡山的歷史與文化。走過阿公店橋，映入眼簾的是兩座大型好運年獸燈飾——「Lucky羊」與「Rose蜂」，象徵著新年的吉祥與豐收。進入公園後，迎接遊客的是「什光融和」，這座以∞符號為靈感的作品，由六邊形彩色塑膠片組成蛇紋造型，展現出無限可能的寓意。此外，「山丘上的蛇娃」巧妙運用地形，以曲線燈飾打造宛如巨蛇盤踞的奇幻景象，讓遊客彷彿穿梭於巨蛇身軀之中，感受震撼的視覺效果。


▲圖片來源：高雄市岡山區公所FB
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▲圖片來源：高雄市岡山區公所FB
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互動燈區，點燃童趣與創意


岡山燈藝節不僅是觀賞燈光的盛宴，更是一場寓教於樂的親子活動。今年特別設計「共融遊戲燈區」，結合50至90年代風靡一時的「跳格子」遊戲，當孩童踩踏燈區地面，觸碰感應器便會發光發聲，創造趣味十足的互動體驗。此外，民眾還可與燈光作品進行拍照打卡，讓每一刻美好時光都能被完美記錄。


▲圖片來源：高雄市岡山區公所FB
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▲圖片來源：高雄市岡山區公所FB
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傳統竹編藝術，展現岡山職人精神


為了讓燈藝節更具地方特色，活動首度與在地創生團隊「剛好販賣所」合作，打造「竹藝造景燈區」，透過傳統竹編技藝，將岡山的工藝文化與現代燈光藝術結合，呈現出獨特的視覺風貌。此外，燈藝節也將筧橋納入展區，並設置溫馨主題燈「候鳥返巢」，象徵每位遊子回家的心情，傳遞濃厚的家鄉情感。


▲圖片來源：高雄市岡山區公所FB
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【2025岡山燈藝節】將傳統與創新完美結合，打造出一場集藝術、科技、文化與親子娛樂於一身的夢幻光影盛宴。這個春節，不妨來到岡山河堤公園、阿公店橋及筧橋，一起走進燈光藝術的奇幻世界，感受岡山獨特的魅力！


▲圖片來源：高雄市岡山區公所FB
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【2025岡山燈藝節】

活動期間：2025/1/25-2025/2/12

活動地點：岡山河堤公園、阿公店橋及筧橋


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