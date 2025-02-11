海景控必訪+1！屏東恆春小漁村 繽紛異國風情的高評價「特色海景餐廳」

逗啥是位於屏東恆春山海漁港旁的海景餐廳，開幕才一年多蠻新的，身為一個海景控，每次到墾丁一定會找一間評價好、視野絕佳的墾丁海景餐廳，悠閒看海兼吃美食。

這次在搜尋墾丁海景咖啡的時候，發現逗啥在 Google 上的評價高達 4.9 很好，而且看了一下地圖，逗啥有絕美海景之外，附近算是好停車，就立刻排進行程裡~

【逗啥】

電話：08 886 9051

地址：94646屏東縣恆春鎮山海路28-1號

營業時間：中午11:00-晚上19:00

公休日：週一、週二

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逗啥 墾丁海景餐廳 低消說明

逗啥入店的每人低消是100元，12歲以下兒童50元。

逗啥 墾丁海景餐廳 地址位置

逗啥地址是「屏東縣恆春鎮山海路28-1號」，在屏東恆春山海漁港旁，距離山男咖啡約7分鐘車程，到墾丁大街約需開車18分鐘。

逗啥 墾丁海景餐廳 用餐環境

逗啥 1樓 用餐環境

逗啥裝潢以藍色、橘色和黃色為主色調，色彩鮮豔、帶點異國風情。

一樓擺放著兩台人力拉車，還有花草盆栽點綴裝飾，很好拍照。

旁邊規劃了一個船上的圓形觀景窗，增添濃厚的海洋風情。

逗啥 2樓 用餐環境

來到二樓露天區，兩個特製觀景窗同樣是亮點，而且樓層更高、觀海的視野更好，是拍照的最佳打卡點，非常有特色。(不過海風還蠻大的喔)

船艙風觀景窗看出去，是色彩鮮明的小漁港，映襯著海水藍天，有種寧靜的靜謐氛圍～

逗啥 墾丁餐廳 點餐方式

逗啥的點餐付款很像拉麵店都是全自助，直接在機器上點好餐、付款完，點單就會直接傳到餐廳廚房製作，再叫號取餐。

逗啥 墾丁餐廳 菜單

逗啥菜單如下，除了有飲品咖啡之外，輕食的碳烤吐司、正餐的牛肉麵、印度咖哩、泰式打拋豬都有，選擇不少。

逗啥 墾丁餐廳 餐點

▼豬排吐司，一份130元。外層是烤到外酥內軟的厚片吐司，夾上煎豬排、起司、小黃瓜，一份吃完還蠻有飽足感的。

▼雙蛋吐司，一份100元。外層一樣是厚片吐司，內餡有兩層類似歐姆蛋的滑嫩雞蛋，還有小黃瓜與蕃茄片，蠻輕爽的，紅豆薏仁兩姐妹很愛吃。

▼宮廷御膳牛肉麵，一份250元。牛肉燉得軟嫩，紅燒湯頭是不會辣的、微帶醬香甘甜，小孩也能順順吃。

▼黑糖綠豆沙牛奶，一杯80元。綠豆沙牛奶是冰沙，黑糖味其實不重，但甜度夠，冰冰涼涼小孩很捧場。

▼泰國手標奶茶，一杯70元。喝得到手標紅茶的茶香，但沒有在泰國喝得那麼濃郁醇厚，甜度大約是三分左右，微甜順口。

▼逗啥特製冰棒，一支50元。老闆看到紅豆薏仁兩姐妹在玩耍，很大方的說要請她們吃冰棒，超佛心的，謝謝老闆。巧克力口味的冰棒很濃郁，而且不會苦，冰冰甜甜蠻好吃的。

逗啥 墾丁餐廳 評價

逗啥在漁港旁的地理位置，不但可以欣賞海景，而且有種寧靜的氛圍我很喜歡。加上我們到訪逗啥的時候剛好沒什麼客人非常自在，老闆人又親切，整個印象很好啊，難怪 Google 評價那麼高。

【消費資訊】用餐時間：2025年1月

電話：08 886 9051

地址：94646屏東縣恆春鎮山海路28-1號

營業時間：中午11:00-晚上19:00

公休日：週一、週二

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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