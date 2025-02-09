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滿滿復古風情！屏東恆春「私房料理小餐館」 4.7分高評價實至名歸

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

友時愛碧珠是位於屏東恆春的私房料理餐廳，可愛店名取自於老闆爸爸「友時」和媽媽「碧珠」的名字，80年代風格的裝潢非常有復古氛圍，尤其餐廳裡播放著周華健、王傑、王菲、Beyond⋯⋯等歌曲時，真是讓人秒回小時候，不想承認我都會唱啊（掩面）

友時愛碧珠是我在IG上無意間滑到的餐廳，當時上Google查的時候，發現友時愛碧珠竟然有4.7高分評價很好，而且連續看到兩篇友時愛碧珠食記，都說是墾丁行吃到最好吃的餐廳，讓我對它好奇不已，所以在決定要來趟臨時的屏東小旅行時，就立刻訂位友時愛碧珠，想吃看看和之前驚豔我的虎炊稻，是不是都一樣那麼美味～

（註：現在友時愛碧珠線上訂位要先匯訂金喔，訂位連結

友時愛碧珠 地址位置

友時愛碧珠地址是「屏東縣恆春鎮西門路109巷27號」，從下面地圖可以看出來比較靠近恆春市區，距離墾丁大街大約要15分鐘車程。

友時愛碧珠 用餐環境

1F 座位

一走進餐廳，紅豆薏仁兩姐妹立刻被跳跳糖吸住目光，詢問了一下餐廳老闆，原來這區商品都是採自由捐贈的，所捐金額會贈給愛狗人協會，除了糖果，還有友時愛碧珠的可愛復古吊飾。

餐廳裝潢非常有80年代的懷舊情境，以溫暖的黃為主色，加上窗紗、皮沙潑、吊燈等元素，彷彿走入以前的西餐廳，很復古呀～

2F 座位

我們這次被安排在二樓，地板是洗石子地板，牆面以藍綠為主色與紅色窗簾形成強列對比，蠻有個性的。

左側的座位因為靠窗採光較好，木頭地板有點和室的feel~沙發造型好有年代感啊！

劉德華年輕的時候真是神顏啊~當時班上一堆女同學都把「劉德華是我老公」掛在嘴邊，不過我那時候比較愛黎明，原振俠實在太好看了啊～

想拿餐具、紙巾、裝水，都在旁邊的櫃子上方，有需要自己來～

友時愛碧珠 菜單

友時愛碧珠菜單如下，餐點菜色應該一段時間會調整變化，因為我原先在網路上看好想點的部分餐點都沒找到，當天用餐麵食也剛好都沒有了。

友時愛碧珠 餐點

鳳梨蝦球不是球，一份230元。名字趣味的這道，其實就是將蝦子本人去掉身體部位的蝦殼，接著裹粉油炸，最後淋上鳳梨蝦球會用的香甜沙拉醬。

蝦滑西多士，一份220元。外層是涮上蛋液的吐司，內餡是蝦滑，油炸過外皮相當酥脆，蝦滑軟彈，沾點蒜香的特製沾醬就好吃～

蜂蜜芥末籽雞翅，一份190元。同樣走重口味路線很適合配白飯，上層淋的蜂蜜芥末醬是偏鹹香的，可以淋點金桔，再用生菜包著吃更清爽。

醬香虱目魚，一份280元。這道比想像中重口味，因為飯本身就有調味，搭配蝦米單吃就很涮嘴。而虱目魚無刺軟嫩、吃得到醬油鹹香，非常下飯~

我們是娃娃菜滷，一份180元。口味吃起來類似白菜滷，不過娃娃菜的部分比白菜來的清脆有口感，湯汁清甜、微帶香氣，好吃。

【消費資訊】用餐時間：2025年1月

友時愛碧珠 評價

這次在友時愛碧珠吃到的料理我都有喜歡，口味上是比較偏重口味的，非常下飯，而且都蠻有自己特色的，喜歡這類私房料理的，可以來吃看看喔～

友時愛碧珠

地址：946003屏東縣恆春鎮西門路109巷27號

營業時間：

星期一至星期五 晚餐17:00-20:00

星期六 午餐11:00-13:00 /晚餐17:00-20:30

星期日 午餐11:00-14:30

公休日：不定期休假，可上inline查看

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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