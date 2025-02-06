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高屏都有店！雙重美味「火鍋+燒烤」最低只要238元　攜家帶眷吃起來

貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊／ 文、圖／貪吃鬼熊熊

udn走跳美食／貪吃鬼熊熊

喜歡吃火鍋？也喜歡吃烤肉？那跟著貪吃鬼熊熊一起去吃最低只要２３８元，就能享受火烤兩吃雙重美味以及內用自助吧無限享用的蓁伙烤倆吃，屏東朋友可以前往位於潮州日式歷史建築文化園區對面，蓁伙烤倆吃潮州店門口就是國雲停車場潮州站，停車很方便，以及蓁銅板燒肉火鍋 Plus+ 東港店，高雄朋友們可以前往義大百貨3樓C區內的蓁伙烤倆吃 Plus+義大店、高雄市大社區－蓁銅板燒肉火鍋大社旗艦店、高雄市鳳山區－蓁伙烤倆吃鳳山店用餐，大家攜家帶眷的去蓁伙烤倆吃歡樂聚餐去。

屏東潮州美食推薦

蓁伙烤倆吃潮州店在哪裡？

Google資訊 地址是屏東縣潮州鎮延平路39號。

蓁伙烤倆吃潮州店好停車嗎？

停車場資訊 店門口就是國雲停車場潮州站，停妥汽車後走路至潮州店連一分鐘也不必。

蓁伙烤倆吃活動

蓁伙烤倆吃facebook

每個月會推出不一樣的優惠，建議大家可以直接追蹤蓁伙烤倆吃粉絲團，了解更多活動。

蓁伙烤倆吃潮州店提供那些無限享用？

寬敞又明亮的潮州店，熊喜歡它桌與桌的距離寬，用餐相當舒適，自助吧區域也都是乾淨的。

無米不飽，愛吃麵食的朋友們，蓁伙烤倆吃潮州店不只白飯可以無限享用，還能自行加入咖哩與古早味豬油，成為咖哩飯與豬油拌飯。

麵食類提供鍋燒意麵與香Ｑ麵，煮火鍋，甚至也能從調味區那邊加入蔥花、辣椒、洋蔥，來個自製炒泡麵喔。

飲品區有提供－汽水類、果汁、奶茶、熱咖啡。

餐後一定要吃支霜淇淋呀，當天熊就吃了三支了。

蓁伙烤倆吃潮州店食記

剝皮辣椒雞鍋（328元）

原塊雞腿肉，清燉熬煮，上桌後再煮一下，湯頭無敵清甜回甘，咕嚕嚕～一碗接一碗直接喝光鍋底，而且喝的出來是真心誠意熬湯哪種，沒有加有的沒有的，爸媽們能安心帶著孩子們去吃。

原塊雞腿肉本身有肉感，一鍋兩吃的不只能吃到吸附剝皮辣椒湯頭精華的雞腿肉，放置烤盤上，將雞皮部位烤到恰恰，哈～一鍋兩吃的方式，豐富了味蕾。

鮮蛤蠣（7顆／活動送）

建議先單喝過剝皮辣椒雞湯給與的自然甘甜與微微辣感後，再將綜合蔬菜鍋物以及活動免費送的鮮蛤蠣倒入鍋內，稍等一下後，蛤蠣開口笑就可以夾起來了，那新鮮清甜滋味，不誇張的說，整鍋連一滴都不浪費，喝光光啦。

突然覺得疲勞滿滿？還是覺得氣虛無力？趁這個月活動送，就去蓁伙烤倆吃，點剝皮辣椒雞鍋吧，吃鍋吃蛤蠣，給它簡簡單單來補一下。

麻奶湯底（40元）

前往蓁伙烤倆吃，一個人也可以吃喝的超開心，來吧，獨享一整鍋麻奶鍋，湯頭溫潤濃香，附上的鍋料、蔬菜更是大方，搭配著肉肉，佔領了味蕾。

伊比利豬肉（399元）

鮮嫩且脂香豐腴的伊比利豬肉遇上了麻奶湯底，一口下去，濃郁的麻奶奶香與伊比利豬肉香在口中綻，天呀超迷人。

對於肉控來說，吃肉可以撫慰忙碌生活情緒，前往蓁伙烤倆吃，可以吃鍋涮肉，也能滿足烤肉的肉癮，烤至八分熟的伊比利豬肉配上白飯，一口飯、一口肉，就是此時此刻的好〝食〞光。

再加點一份只要55元的美生菜，夾起肉肉吧，就像吃韓式燒肉般的過癮。

小花枝（4支／活動送）

一口一顆小花枝，過癮極了，想感受ＱＱ花枝肉在嘴裡跳舞嗎？快去蓁伙烤倆吃，現在還是活動中，感謝店家大方送。

麻辣鴨血（60元）

對於麻辣鴨血可說是期待又怕受傷害，喜歡那辣香感又害怕吃到假假的鴨血塊，而蓁伙烤倆吃的麻辣鴨血、我給過，不僅切的大大塊、口感Ｑ像蒟蒻．不會軟呼呼的，湯汁又飽滿，重點是一點挾帶的腥味都沒有，微辣帶香的又入味，好吃到嫑嫑。

巨大海魷魚（1尾／99元）

刁嘴派的您，必加點肥厚肉質、巨大海魷魚。

一尾魷魚兩種吃法，入鍋涮可以嚐出它的鮮甜滋味，或者煮至半熟後，放置鐵盤上燒烤，去吃它的彈牙口感與焦香氣，快標記那個愛吃魷魚的朋友，想吃蝦魷魚？愛吃魷魚嗎？直接約了、就去蓁伙烤倆吃。

蓁伙烤倆吃

蓁伙烤倆吃 潮州店
電話 08-789 6565
住址　屏東縣潮州鎮延平路39號
營業時間　11:00~23:00

銅板燒肉火鍋 Plus+ 東港店（鮮蔬菜鍋料bar吃到飽
電話 08-832 0980
住址　屏東縣東港鎮光復路一段409號
營業時間　11:00-22:30（用餐時間90分鐘）

蓁伙烤倆吃 Plus+義大店-義大百貨3樓C區（鮮蔬菜鍋料bar吃到飽）
電話 07-373 0177
住址　高雄市大樹區學成路一段12號
營業時間　11:00-22:00（用餐時間90分鐘）

蓁銅板燒肉火鍋 大社旗艦店
電話 07-352 7755
住址　高雄市大社區大社路1之19號
營業時間　11:00-22:30

蓁伙烤倆吃 鳳山店
電話 07-799 2777
住址　高雄市鳳山區中山西路238號
營業時間　11:00-22:30

文章來源：貪吃鬼熊熊－美食/攝影/旅遊 FB：貪吃鬼熊熊 旅遊/美食/攝影

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