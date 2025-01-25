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絕美獨棟咖啡館+2！ 屏東踩點星巴克「內埔、建國門市」亮相 返鄉喝咖啡必遊新地標 新春揭開多重優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／星巴克提供
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星巴克絕美獨棟咖啡館快來看！屏東新春迎來星巴克獨棟咖啡館盛大開幕，包含客家土樓意象的「屏東內埔門市」與飛行傘造型的「屏東建國門市」，讓消費者在明媚暖陽中享受咖啡時光，把握返鄉時刻快揪親朋好友踩點新地標！單筆消費滿350元即可換取新春揭開卡，兌換完畢還能當小春聯裝飾，祝賀大家「啡」常幸福。

●星巴克「屏東內埔門市」客家土樓主題意象

地址：屏東縣內埔鄉永光路36號

圖／星巴克提供
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星巴克進駐屏東內埔鄉，融合當地客家文化，以客家土樓為主題的「屏東內埔門市」於1/25盛大開幕！門市外觀採用幾何造型藝術及透光效果，內部設計奶白色挑高天花搭配落地窗格柵，讓顧客聚焦欣賞展演，精緻的「屏東內埔馬克杯」等商品也同步推出。

圖／星巴克提供
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內埔門市歡慶開幕活動，自1/25至3/10期間，憑當日單筆消費滿1,200元發票，即可獲得星巴克小熊手機掛繩乙個；當日單筆消費滿2,800元發票，即可獲得星巴克簡單獨享碗盤乙組。

●星巴克「屏東建國門市」飛行傘造型 車道服務門市

地址：屏東縣屏東市建國路242號

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屏東建國門市將於1/26開幕，以飛行傘為設計主題，外觀垂直木條環繞曲面點線面設計，大型玻璃落地讓陽光直射，吧檯背牆充滿綠意，牆面描繪出山巒景觀，展現傘兵降落自然擁抱的情景。推出充滿活力的「屏東建國馬克杯」及精緻的「黑女神絎縫側背包」。

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建國門市歡慶開幕活動，於1/26至3/10，憑當日單筆消費滿1,000元發票，即可獲得星巴克小熊臨時停車號碼牌乙個；當日單筆消費滿1,800元發票，即可獲得星巴克小熊輕量晴雨傘乙把；另，自2/4至3/10期間，憑屏東榮民總醫院相關員工證件，即可點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，享第二杯半價優惠。

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星巴克一起與消費者迎新春、好康不間斷！揭開新春好運活動持續至2/2，春節期間至全台門市單筆消費滿350元，即可獲得「新春揭開卡」一張，不累贈，數量有限，內含「好友分享優惠」、「第二杯半價優惠」等多種優惠，更有應景可愛的蛇年祝賀語，兌換完畢還可當小春聯裝飾，享受揭開新年驚喜的樂趣！

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