六堆客家文化園區歡喜迎新春 「10大亮點」活動等你來玩

【旅奇傳媒/編輯部報導】客家委員會客家文化發展中心於日前舉辦「2025六堆客家文化園區－六堆新年福春節活動」記者會，活動開場邀請曾獲得國際藝術獎的優質客家團隊「傳龍武學」，帶來鬧熱逗趣的客家獅陣表演，預告六堆園區大年初一至初五豐富的新春活動，規劃十大亮點活動，包括精彩藝文展演、限量如意福袋、客庄文創手作、講客親子闖關、伯公大富翁集章與愛心義賣，還有現做現蒸的客家發粄美食、免費小龍印好福，及百花鬥豔的傳統菸樓美景和兩個國際金獎的特展，邀請民眾春節攜家帶眷共下來六堆，感受歡欣鼓舞、儕儕（人人，客語發音為saˇsaˇ）有福的客家年。

客委會客發中心主任何金樑表示，六堆客家文化園區交通方便、腹地廣大，小龍年規劃了一系列的春節主題活動，民眾能夠零距離體驗到客庄年節富饒豐美、好客鬧熱的美好意象，非常適合攜家帶眷遶尞尋訪園區各項新春活動。另外，參加園區春節活動後，記得前往其他客庄行春遊賞，四處都有好風光。

▲六堆歡喜迎新春，新春福袋初一到初五每日限量200個。 圖：客家委員會客家文化發展中心／提供

大年初一到初五六堆園區每天都開園，有適合闔家觀賞的戶外精彩表演，包括金曲客家樂團吉那罐子、「白紙系」歌手彤溫岑二重唱、十度獲選屏東傑出團隊的屏東客家樂舞團、佳平溪公揹婆藝陣、龍獅舞陣等，還有結合傳統戲曲和雜耍的火悟空特技劇坊及搏逗兄弟，與可愛的火金姑兒童樂舞團，和小朋友最愛的尋龍（qimˇliungˇ）親子劇和 YOYO 家族帶動跳，年初一到初五，共計18場演出，精彩可期！ 而春節最搶手的客庄手作體驗，除了祈福盤花外，號召大小朋友動動手指，就能帶回獨一無二的植物敲染袋和年節應景的舞獅偶頭、童趣波浪鼓及金魚小提燈！

春節期間，園區更推出多種限量體驗，包括物超所值的「福上加福－如意福袋」，手氣好就能獲得純金元寶、「做愛心戳紅包」，愛心公益得大禮，還有初一到初四現做現蒸的「客家蒸發粄」、初一到初五每天免費「迎小龍印好福」蓋印活動。此外，今年特別規劃「六堆伯公大富翁－集章抽純金招財金牌」活動，民眾於春節期間來園區完成指定任務參與集章，就可獲得抽獎券，獎項將於2月2日大年初五下午公開抽出伯公加持開運金牌，誠摯邀請大家到六堆客家文化園區過好年！

2025六堆新年歡喜迎新春啟動儀式。 圖：客家委員會客家文化發展中心／提供

客發中心補充，春節期間六堆園區也有百花鬥豔的美景，田園地景區盛開的波斯菊、百日草等花海景觀，結合傳統菸樓地景和放大版的六堆農產蔬果，適合全家大小漫遊其中，還有春節特色市集，歡迎大家全家總動員，共下來接福行好運，為新的一年搏個好頭彩。 2025六堆春節活動，大年初一至初五，天天都精彩！歡迎全國鄉親朋友春節連假共下到屏東的六堆園區走春，體驗最富客家年味的春節。更多活動相關資訊，請至「六堆客家文化園區」網站及「六堆客家文化園區」臉書粉絲頁瀏覽。

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