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春節來屏東「避冬」墾丁全新環保渡假風格飯店「Hotel dùa Kenting」開幕迎春

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墾丁公教會館原址打造全新「Hotel dùa Kenting」，開幕試營運。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
墾丁公教會館原址打造全新「Hotel dùa Kenting」，開幕試營運。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】歷經十餘年的漫長時光，屏東縣政府與民間機構聯上墾丁股份有限公司共同努力，在墾丁公教會館原址打造全新「Hotel dùa Kenting」，於1/21開幕試營運，提供至恆春半島旅遊的旅客住宿新選擇，縣長周春米率隊首度開箱，對於內外絕美環境、隨處可見的職人設計巧思與用心表示讚嘆，並表示為提升墾丁地區街容景觀，邀集相關單位研商整體改善規劃，為墾丁大街帶來不一樣的新風貌。

縣長周春米表示，墾丁地區去年受到不少網路負面訊息抨擊，也引起包括賴清德總統、總統府潘孟安秘書長等各界的關心，縣府團隊也陸續展開多項改善策略，包括在墾丁大街內設置標線型人行道，並且不斷發掘各種恆春半島的新玩法，兼具深度與生態之美，各項公共建設也逐步到位，包括啟用落山風風景特定區「風域半島」4大旅遊服務場館，持續多面向行銷恆春半島的觀光產業。

「現在來屏東享受溫暖的陽光正當時！」周縣長說，經過長時間的努力，今天總算盼到一座結合生態旅遊、環保渡假風格的全新旅店，未來將結合周邊地區的自然資源及人文景觀，串連一系列兼具文化觀光休憩路線，有別於持續陰冷潮濕的北部，現在的屏東陽光充足、氣候宜人，正是來避冬的好時機，歡迎全國民眾一起來感受溫暖的恆春半島。

▲「Hotel dùa Kenting」開幕，縣長周春米率隊首度開箱。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供
▲「Hotel dùa Kenting」開幕，縣長周春米率隊首度開箱。　圖：屏東縣政府交通旅遊處／提供

屏東縣政府交通旅遊處表示，屏東恆春半島一直是國旅的熱門選項，屏東縣政府在102年將位處墾丁國家公園區乙種旅館用地的「墾丁公教會館」以 BOT 方式完成招商，積極引進民間企業投資，在歷經數次環評、開發許可、開發計畫、建築計畫、山坡地雜項執照等多項審查程序，於110年2月正式開工，歷經近4年的工程時間，今日開幕試營運，總房間數計127間，可提供254人住宿，並有提供餐飲、會議及婚禮等四大服務。

為賦予墾丁公教會館新生命，民間機構聯上墾丁股份有限公司以「Hotel dùa Kenting」命名，並以「在地共生、藝術饗宴」為經營理念，結合在地生態與文化特色，提供旅客住宿全新體驗，旅店建築物外牆保留墾丁特有咕咾石，以箱型石籠方式製作成為建築圍牆一部分，除有水土保持環境維護功能及落實環境友好的理念，也讓到訪旅客一窺其獨有特色，館內結合知名餐飲品牌提供餐飲服務，未來將規劃與地方社區合作提供小旅行、生態體驗等活動，發掘墾丁新玩法。

屏東總有新玩法，給予不同季節到訪遊客新奇體驗，歡迎大家一起來國境之南旅遊避冬，更多活動、交通運輸及觀光旅遊訊息請上屏東縣政府「屏東旅遊網」、「屏東GO好玩」與「屏東GO交通」社群粉專，或下載「屏東GO好玩」APP ，即可快速掌握最新的活動訊息及許多在地景點、美食小吃、住宿等旅遊資訊！

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