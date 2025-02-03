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2025高雄演唱會住宿攻略！高雄流行音樂中心／駁二特區熱血開唱資訊一覽，還有散場交通超方便的高雄飯店推薦

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖/AsiaYo提供
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你也熱血衝高雄聽喜歡的偶像、歌手開的演唱會嗎！這篇在演唱會場館周邊的高雄飯店推薦清單請馬上收藏起來，不管是想找鄰近火車站、交通方便的飯店，還是隱身在高雄巨蛋、駁二特區附近的高CP值住宿，這篇攻略都能滿足你！而且AsiaYo已經為你整理好今年即將開唱的演唱會資訊，還加碼推薦高鐵假期的優惠飯店唷！快來看有哪些超讚的飯店吧~


🧑‍🎤2025高雄演唱會懶人包

在挑選飯店之前，先來看看2025有哪些演唱會要在高雄舉辦，幫助你更快速挑選適合的住宿區域吧！

🎤高雄流行音樂中心

  • 交通方式：搭乘輕軌到光榮碼頭站或是真愛碼頭站即可步行抵達。

  • 周邊景點：愛河灣、真愛碼頭

☆ 高雄流行音樂中心演唱會資訊 ☆

🎤駁二藝術特區

  • 交通方式：可以搭程環狀輕軌至駁二蓬萊站、駁二大義站，或是選擇搭捷運至捷運鹽埕埔站再步行前往。

  • 周邊景點：哈瑪星鐵道文化園區、大港橋

☆ 駁二藝術特區演唱會資訊 ☆

🎤高雄巨蛋

  • 交通方式：建議從高雄火車站或高鐵左營站，搭乘捷運至捷運巨蛋站再步行前往。

  • 周邊景點：瑞豐夜市、漢神巨蛋購物廣場

☆ 高雄巨蛋演唱會資訊 ☆

🎤高雄國家體育場 (含LIVE WAREHOUSE)

  • 交通方式：從高鐵左營站或台鐵新左營站搭捷運至捷運世運站。

  • 周邊景點：半屏山觀景台

☆ 高雄國家體育場演唱會資訊 ☆

🎵高雄流行音樂中心周邊飯店推薦

高雄流行音樂中心位在愛河灣旁，搭乘輕軌就可以輕鬆抵達！還可以搭到高雄85大樓打卡，再走去三多商圈跟自強夜市逛街、吃美食

圖/AsiaYo提供
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🎨駁二藝術特區周邊飯店推薦

駁二特區就在捷運跟輕軌的交會處，交通非常方便，而且附近飯店還有機會欣賞到高雄港美景，很適合家人、好友相聚出遊入住哦~

圖/AsiaYo提供
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🎙️高雄巨蛋周邊飯店推薦

高雄巨蛋附近還有知名的瑞豐夜市，你有看過最近熱門的《夜市王》嗎！除了看演唱會之外，不要忘了去嘗看看這些參賽店家的美食哦~

🏟️高雄國家體育場(世運主場館)周邊飯店推薦

追星族必看的高雄體育館住宿在這裡！很多飯店都在高雄火車站附近，搭捷運就能到世運站開心聽演唱會，還能順便在高雄市區觀光，真的好處多多~

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必看🔥高雄高鐵假期飯店推薦

除了上面幾間飯店之外，再加碼分享有跟高鐵假期合作的優惠飯店，用最划算的價格預訂高鐵票+住宿，想省荷包的朋友快看過來！


這篇懶人包介紹了7間來高雄聽演唱會推薦入住的飯店推薦，不知道有沒有哪一間飯店打動你了啊~ 如果還沒找到喜歡的住宿的話歡迎上AsiaYo尋找更多台灣飯店挑選攻略，除了高雄之外，其他縣市也有很多優質的住宿選擇，像是台中親子飯店或是台南星級飯店都很適合觀光或度假入住哦！

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