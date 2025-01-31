美味藏在市場裡！ 高雄限定營業100天「金湯肥牛+麻辣鴨血豆腐」倒數計時 開攤一天少一天

傳統市場裡的隱藏版美食！ 這間充滿日式氛圍融合台式美食的小攤，只賣專精的一兩道菜，卻是老闆使出渾身解數的拿手美食，可惜的是「限定只賣100天」而目前已開賣接近一半期限，可以說是「開攤一天就少一天」倒數美味！

圖／取自金湯肥牛。麻辣燙IG

圖／取自金湯肥牛。麻辣燙IG

隱藏在高雄苓雅市場內的「金湯肥牛．麻辣燙」，店內僅簡單供應3.4道菜，有自行滷製發泡臭得夠味的「麻辣鴨血臭豆腐」，現點現作還可免費加拉麵或王子麵，另一款似酸菜魚湯頭的「金湯」，可以選擇肥牛或梅花豬為主，一樣可以選加拉麵或王子麵，酸香金湯讓味蕾瞬間大開，還有一款「麻辣拌豬耳」煙燻豬耳朵加特製辣油現場調拌，香氣辣度夠勁，再加花生顆粒，口感十足超開胃！

圖／翻攝金湯肥牛。麻辣燙google評論(網友五木先生分享)

圖／翻攝金湯肥牛。麻辣燙google評論(網友五木先生分享)

超有個性的老闆堅持只賣100天，每日下午才出攤，限時6小時，當日賣完為止，待100天期間後攤位結束，有可能會另覓地點落腳，但目前專注在這間小攤上，每天新鮮採買、早上熬煮湯頭加備料，下午再端出好料給顧客，想嚐鮮的朋友手刀快衝了。

圖／取自金湯肥牛。麻辣燙IG

金湯肥牛．麻辣燙

地址：高雄市苓雅區自強三路127號（億大銀樓進來中間第三攤。

營業時間：15：30–21：30 每週日一公休