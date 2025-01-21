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「吉伊卡哇」現身高雄市區！高雄冬日遊樂園ｘ全家 限量商品同步登場

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「吉伊卡哇」候車亭。　圖：高雄市政府觀光局／提供
「吉伊卡哇」候車亭。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】高雄燈會「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」將於01/25-02/16在愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站旁）登場！民眾驚喜發現，高雄市區出現「吉伊卡哇」身影。為迎接「吉伊卡哇」的到來，高雄市政府已陸續於市區街道露出公車候車亭及路燈旗，後續將有更多「吉伊卡哇」主題輸出物陸續登場；而高雄市政府也緊鑼密鼓籌備燈會活動，要讓大家感受「高雄冬日遊樂園」的歡笑與魅力。

▲「吉伊卡哇」路燈旗。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲「吉伊卡哇」路燈旗。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府表示，繼「2024 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」邀請黃色小鴨於愛河灣展出，吸引逾900萬參觀人潮，成功引爆 IP 經濟學；今年高雄燈會將邀請到「吉伊卡哇（chiikawa）」3位小可愛們蒞臨高雄。市府也正緊鑼密鼓籌備，要將最迷人的冬日高雄展現給海內外遊客。目前「吉伊卡哇」候車亭及400組路燈旗已經開始露出，民眾在等侯公車或行經市區道路時，也可與「吉伊卡哇」合影拍照。高市府也預告，後續將有其他小可愛輸出物出現在城市其他角落，歡迎民眾在「吉伊卡哇」降臨在愛河灣前，一起搜集「吉伊卡哇」在高雄城市的可愛身影。

觀光局長高閔琳補充，「2025高雄冬日遊樂園」除了「吉伊卡哇」小可愛們的歡樂療癒外，今年市府再次與臺灣港務公司合作，讓16-18號碼頭化身為歡樂碼頭樂園，有大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車等遊樂設施、美味餐飲市集及精彩馬戲與親子互動表演，除餐飲市集外，皆為免費。此外，燈會期間周周都有精彩活動，高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心亦有燈光秀展演，一定會給大家不一樣的藝文饗宴。

▲高雄市政府再度攜手全家推出限量版「吉伊卡哇」造型杯塞及聯名杯身、杯套。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲高雄市政府再度攜手全家推出限量版「吉伊卡哇」造型杯塞及聯名杯身、杯套。　圖：高雄市政府觀光局／提供

此外，高雄市政府再度與「全家」合作，推出限量版「吉伊卡哇」造型杯塞，共有吉伊卡哇（Chiikawa）、小八貓（Hachiware）及兔兔（Usagi）3種款式。此外，還有「高雄冬日遊樂園」主題咖啡杯身及杯套，將於01/22起於全家全台店舖開賣，本次推出的主題杯身、杯套及造型杯塞每款皆數量有限，售完為止。

▲2025高雄燈會與全家合作推出限量版「吉伊卡哇」造型杯塞。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲2025高雄燈會與全家合作推出限量版「吉伊卡哇」造型杯塞。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳表示，主題咖啡杯身及杯套結合「高雄冬日遊樂園」兩款主視覺設計，搭配吉伊卡哇、小八貓及兔兔三種造型杯塞，絕對超「吉」可愛！歡迎民眾帶著造型杯塞及主題咖啡杯一起到「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動現場，與愛河灣上的小可愛們同遊高雄燈會。此外，配合高雄冬日遊樂園燈會活動時間，01/25 14:00起，於全台全家實體店舖購買 Let's Café、搖搖茶吧、福爾摩沙茶館指定現調飲品任3杯+59元，即可獲得1款聯名杯塞（隨機出貨，不挑款），共有吉伊卡哇、小八貓及兔兔三種造型，數量有限售完為止。

配合活動舉辦，愛河灣周邊道路每日15:00-22:00實施交通管制，包含愛河灣西岸（公園路以南、七賢路以東）、東岸（五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西）等區內道路（居民、公車除外），並視需要機動擴大管制；交通局呼籲市民多加利用捷運、輕軌、公車等公共運輸前往，快速又便利。有關「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」更多資訊，請至「高雄旅遊網」及「高雄市政府交通局」官網、臉書及IG查詢。

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