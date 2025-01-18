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千人狂奔進場要吃夜市王！夢時代廣場塞爆看不到盡頭
大型美食競賽綜藝「夜市王」今天在高雄夢時代廣場決一死戰，由南機場夜市對決東大門夜市。上千品眾在活動開始前就開始排隊，一開放進場時賣力狂奔，等兩點正式開賣時，每一攤排隊人龍已經看不到盡頭。
南機場夜市主委林督欽和花園夜市管委黃家明今天都到場督陣，兩人從勁敵結為好友，彼此都樂見用美食振興觀光。他們對自己派出的攤商都有信心，相信高雄鄉親一定會滿意。
南機場主委表示，對節目比賽發展感到很意外，不知道評審會怎麼評，就只能用平常心去面對。而他也由衷祝福花蓮東大門奪冠，希望花蓮能從天災中重新站起來。
他也透露，不是每家攤商都想參賽，還有店家為此夫妻大吵，跟主委抗議「家都要垮了」。但南機場主委也說，節目播出第三集後人潮就爆炸了，營業額成長絕對是兩、三倍起跳。
緯來表示，總決賽當天粉絲不僅能品嚐美味，更能用消費力決定誰是「夜市王」，稱霸「夜市王」榮譽頭銜及百萬獎金。
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