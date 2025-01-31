開箱全台首座「王船文化館」！朝聖屏東新地標 國寶級「鎮館王船、360度沉浸式劇場」超震撼 優惠延長「全票只要99元」

全台首座「王船文化館」在屏東！屏東縣王船文化館以迎王祭典文化為主軸，展示「海洋信仰」、「千歲巡狩」、「屏東巡狩」與「東港迎王」4大主題，加碼延長門票優惠到2/2，記得排進春節必訪清單！

圖／屏東縣王船文化館粉專

圖／屏東縣王船文化館粉專

全台第一座「王船文化館」坐落在屏東東港，甫於去年底正式開館，開幕門票優惠原定於1/24結束，由於好評不斷再加碼延長至2/2，全票只要99元（原價120元）、優惠票30元（原價60元），邀請民眾於春節連假一同來走春。另，設籍屏東縣東港、南州、琉球之縣民還可享免票入館喔。

由在地國寶級師傅親手打造的「鎮館之寶」：超壯觀王船。圖／屏東縣王船文化館粉專

360度沉浸式環景劇場以「生命的長河」為主題，身臨其境感受迎王文化的內涵與震撼。圖／屏東縣王船文化館粉專

屏東縣王船文化館內典藏豐富，3樓展示了由在地國寶級師傅親手打造的超壯觀王船更是讓人開眼界，還有360度沉浸式劇場能近距離認識王船的歷史脈絡與技藝傳承。春節期間加碼各式手作課程，為2025農曆年增添更多趣味。

圖／屏東縣王船文化館粉專

王船文化館共有5層樓，一樓有首個落腳東港的「誠品書局」和品味在地的「漁行口食堂」，五樓還有「角頭酒吧」能一邊小酌一邊遠眺美景，打卡屏東新地標。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／屏東縣王船文化館粉專

屏東縣王船文化館

地址：屏東縣東港鎮船頭路9號

開館時間：週二至日9:00-18:00（週一休館，如遇國定假日正常開館，休館日另行公告）

門票優惠（至2/2）：全票99元（原價120元）、優惠票30元（原價60元）