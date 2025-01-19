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「2025屏東燈節」年節氣氛滿滿！4大燈區、4大主題點亮南台灣

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲圖片來源：屏東燈會
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南台灣規模最大的燈會「2025屏東燈節」於1/11登場囉！不僅帶來精彩地景燈飾藝術，今年規模更勝以往，規劃有4大展區，萬年溪「溪．望」燈區、縣民公園「梅杜莎的奇幻國度」燈區、勝利星村「流星花園」燈區和龍頸溪溪畔公園「光影綺想」客家燈區，總計超過50個燈飾作品，將整個屏東變成夢幻閃耀的所在，開幕大秀與壓軸閉幕秀精彩可期，小提燈免費發放領取的方式也公布，可千萬不能錯過喔！


▲圖片來源：屏東燈會
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▲圖片來源：屏東燈會
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縣民公園區以園內殺蛇溪沿岸為活動場域，今年以「梅杜莎的奇幻國度」為主題，打造一個充滿神秘與奇幻的燈光世界。另外，巨型主燈「梅杜莎的宮殿」每日定時燈光展演，以華麗且神秘的聲光效果營造出如夢似幻的視聽饗宴。


主燈｜梅杜莎的宮殿


透過一系列燈光裝置、互動體驗和空間布局，帶領大家進入充滿神話色彩的神秘境地。宮殿由六隻守護的巨蛇環繞，宮殿四周的水景設計與中心的水霧效果相輔相成，象徵著古希臘神話中的「水之靈性」。水流的動態與燈光投影的梅杜莎影像相互呼應，增添了整個設計的動感和神秘氣息。宮殿的整體結構呈圓形，中央以光影和水霧投影的方式展現梅杜莎的意象，營造出如夢似幻的視覺效果。


▲圖片來源：屏東燈會
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▲圖片來源：屏東燈會
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▲圖片來源：屏東燈會
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▲圖片來源：屏東燈會
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▲圖片來源：屏東燈會
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萬年溪燈區以「溪•望」為主題，「溪望娓娓來」、「回憶」、「甜の溪」三段故事帶領民眾感受新與舊的融合，主燈「無限溪望」，象徵萬年溪無窮無盡的生命力與永續的循環，為大地帶來新的希望。此次燈飾範圍除萬年溪畔外，也於仁愛路設置光環境，陪伴民眾以不一樣的角度看這座城市的過去與未來。


▲圖片來源：屏東燈會
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▲圖片來源：屏東燈會
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▲圖片來源：屏東燈會
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勝利星村燈區以「流星花園」為主題，透過各式主題花藝燈組及光環境，融合屏東花材與植物點綴園區，將勝利星村打造為奇異花園。燈組包含「流星綻放」、「南國之夜（葉）」、「葉影微光」、「夢回舊時光」、「星村獻禮」，再加上遺構公園「園中園」、「花飛蝶舞」及「繁花秘境」，由群星光芒帶領遊客進入多樣的「花園秘境」。


▲圖片來源：屏東燈會
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▲圖片來源：屏東燈會
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▲圖片來源：屏東燈會
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客家燈區以「光影綺想」為主題，在內埔鄉龍頸溪溪畔公園，並搭配竹田驛園光環境，分為四大區域「文化傳承」、「藝想視界」、「芬芳馥郁」及「竹田驛緣」，展現屏東六堆客庄豐富的文化與魅力，點燃希望點亮屏東。


▲圖片來源：屏東燈會
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▲圖片來源：屏東燈會
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▲圖片來源：屏東燈會
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燈會於1/11開幕大戲「奇幻旅程」將在縣民公園大草皮，由「舞鈴劇場」將模擬午夜十二點的鐘聲響起的情境，以表演藝術結合科技應用帶領觀眾一同穿梭奇幻世界；2/15閉幕式則是「天地訣」為題，運用科技影像X流行音樂X傳統戲曲，呈現一場專屬於屏東的跨界大秀，邀請國寶級歌仔戲大師、原民金曲歌后、知名藝人及在地團隊共同演出，演出卡司包括黃妃、舞思愛、草屯囝仔、唐美雲。


▲圖片來源：屏東燈會
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除了開車前往燈會現場外，主辦單位還有提供免費接駁車，並規劃兩條乘車路線，搭乘地點在屏東火車站外的屏東轉運站，搭乘雙層巴士遊燈趣。


▲圖片來源：屏東燈會
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屏東燈節紀念品「屏小龍」，1/23起免費小提燈發放，只要加入屏東縣政府的Line好友或按讚指定社群就能兌換，數量有限，換完為止。


▲圖片來源：屏東燈會
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「2025屏東燈會」

亮燈時間：2025/1/11-2025/2/16 17:30-22:00

四大燈區：縣民公園燈區、萬年溪燈區、勝利星村燈區、客家燈區


開幕大戲·奇幻旅程

時間：2025/1/11 19:00

地點：縣民公園大草皮處

演出團隊：舞鈴劇場


閉幕壓軸「天地訣」

時間：2025/2/15 19:00

地點：縣民公園大草皮處

演出團隊：黃妃、舞思愛、草屯囝仔、唐美雲


延伸閱讀//屏東美食│傳香一甲子恆春美味，細品鴨肉料理、獨門滷味

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