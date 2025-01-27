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想吃不用再跑到前鎮去！老字號三姊妹排骨火鍋在鹽埕區開店　用料實在、湯頭獨特濃醇香

美食探險家Miss V／ 文、圖／V 寶

udn走跳美食／美食探險家Miss V

終於吃到老字號三姊妹排骨火鍋啦！之前想吃得跑到前鎮去，現在在鹽埕區就吃的到啦！而且可以事先預約～超棒的，想吃的朋友，記得要事先預約～不然現場排隊很常要排久唷。

上周末～太臨時想用餐，還好很幸運吃到最後一個梯次。最晚用餐時間是8點，用餐一個半小時。

座位區分成室內與戶外～戶外當天大滿座⋯⋯怕影響其他客人就沒拍店外照片了。雖然區分成室內與戶外的座位區，但當天做室內～穿著厚帽T相對來說熱了點，怕熱的朋友，可以詢問看看是否可以坐戶外喔。

菜單 (取自FB前鎮店菜單)

可以內用也可以外帶～其實我覺得外帶回家吃也是很不錯的選擇。依照用餐人數來決定要點幾份排骨火鍋，其他都是單點~就像吃火鍋一樣⋯⋯其他料要另外點。

火鍋上桌

我們今天單點了茼蒿、魚餃、小白菜，當天時間比較晚，其他原本點的白飯、菇類都賣完了。

排骨火鍋～內含排骨、少許凍豆腐、鴨血、些微的杏胞菇及高麗菜，上面撒上香菜~是三姊妹排骨火鍋的一大特點，與湯頭結合再一起，意外地讓層次更加豐富。

單點的配料每份大約50-60~分量不會太少，唯一可惜是魚餃略微沒有口感～可以pass。凍豆腐煮排骨火鍋很好吃，吸了滿滿的湯汁～推薦。

排骨火鍋內的排骨～肉偏少、真的就是排骨，不知道會不會因為太晚用餐的緣故阿。雖然如此～排骨火鍋的湯頭還是深得我們的心⋯⋯

湯頭很獨特～淡淡的中藥香氣～不會過重，煮到後面會越煮越濃郁～湯喝不夠都可以在加湯喔。

滿滿一大鍋～吃完2人超級飽。三姊妹排骨火鍋的排骨是沒有裹粉油炸的，所以吃起來更加的健康。如果喜歡大口吃肉，建議可以加點肉片喔。沾醬部分是店家特調的豆腐乳醬，辣椒部分也是會辣的喔～請小心食用。偶爾想吃點帶藥膳味的火鍋——三姊妹排骨火鍋是很棒的選擇唷。

三姊妹排骨火鍋 (雪貳店)

地址：高雄市鹽埕區建國四路228號

營業時間：17:00-22:00、最後8點接客時段(週一、週二公休)

電話：0911191585

文章來源：美食探險家Miss V FB：美食探險家Miss V

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