老店新開！麵必吃、滷味必點、湯必喝　高CP值宵夜場一吃愛上

一間在地老字號，朋友推薦的宵夜場小吃！便宜大碗，又能吃飽吃巧。

老一代的老闆已經退休，現在換上女兒來操刀。以前的口味我不知道是怎麼樣的，但當天來覓食真的是一家四口吃過都愛上倒是真的。

一間以麵為主秀的麵館，涼拌黑白切、滷味更是必點必吃！

這間位於高雄光華夜市上，臨水宮對面，光華路與廣西路口的三角窗。

不同於傳統麵店的營業時間，從晚上6點營業到凌晨2點，這真的對於一些上夜班的或是晚班的朋友的一大福音，且附近算是很好停車，不愁找不到停車位。

溫家麵館算是老店新開，聽朋友說這間已經開了十幾二十年多年了。

早期的第一代老闆退休，換女兒來傳承這溫家古早味，朋友說他們的麵類必點，光是麵就有好幾種選擇⋯⋯，也有水餃、肉燥飯、鍋燒等餐點可以選擇。

溫家麵館 菜單

溫家麵館的賣的東西其實很簡單，口味卻很不簡單⋯⋯

綜合滷味（想吃甚麼點甚麼）

朋友說他們的滷味真的是會越吃越涮嘴⋯⋯

點了一大盤，有肉、有菜、有豆干、米血、粉腸、黑輪、滷蛋，樣樣都是夠味！

滷汁非常迷人！撒點蔥花，搭點薑絲就是爽口！

他們也有黑白切可以吃⋯⋯

點了個豬舌跟肝連肉來吃吃。話說他們的這肉沾上他們的沾醬超好吃，這個推薦要點個一份來吃吃！

麻醬麵

朋友力薦他們的麻醬麵，厚實的花生醬香跟芝麻香氣這個很加分。

溫家麵館的麻醬看似不多，但拌麵一口吃下的瞬間，口中的麻醬香卻是讓我大大驚艷！

濃稠溫潤的花生芝麻醬香所帶出的濃郁香氣，搭著麵條一起吃，是會讓人一口接著一口，再加上溫家麵館都會放上肉燥、韭菜豆芽更是添加大大的口感。

順帶一提，溫家麵館的麵類大多都會放上陽春麵的基本配搭肉片這個也已經頗為少見了，大多較新穎的店家都很少看見會搭上肉片。

鹽水意麵

我超喜呷意這碗麵。意麵是我很喜歡的麵類之一，但在高雄很少吃到自己喜歡的意麵口感。

這間是讓我吃到會懷念的意麵，麵條吃起來Q彈有嚼勁，淋上店家的肉燥跟自製的油蔥超級搭的啦！這意麵吃得我滿嘴油香，爽快!

餛飩麵

兒子的最愛⋯⋯好不好吃，孩子的嘴巴絕對騙不了人，大大一碗的餛飩拉麵一個人完食！

餛飩大顆、皮薄、餡料飽滿吃起來超滿足！

湯頭也很得人心。

湯拉麵

湯頭夠味配搭口感會比較Ｑ彈紮實的拉麵，因為湯頭夠味相對吃起來也討喜，女兒竟然也完食！

鹹菜豬肚湯

豬肚吃起來是爽脆跟開胃鹹菜混搭就是討喜，湯喝起來也格外鮮甜。

豆菜+韭菜

我是個很愛豆芽菜的人，配搭韭菜的豆芽再淋上溫家麵館的獨家油蔥跟肉燥就是涮嘴！

在地老字號，老店新開的溫家麵館

價格親民、東西好吃，限定宵夜場 晚餐宵夜一次解決這間很可以！

店址：高雄市前鎮區光華二路323號

營業時間:18:00–02:00

文章來源：一對爸媽兩個娃的吃貨人生 FB：一對爸媽兩個娃的吃貨人生

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