高雄最大賞梅勝地！ 「2025六龜梅花季」相約六龜尋梅樂舞 寶來三叉工坊綻放登場

又到了賞梅的季節，今年的「2025六龜梅花季」一樣是在寶來竹林休閒農業區三叉工坊舉辦，這邊也是被我譽為高雄遠得要命王國的其中之一，但卻是高雄最大的賞梅勝地，今天就跟著我一起來看看花況吧！

最新消息

今年的「2025六龜梅花季」主題為「尋梅樂舞 相約六龜」，開幕活動有2天，內容有梅韻扇舞表演、竹林市集、梅下茶席、生態導覽活動，以及夢幻網美裝置可以拍照，還有安排接駁車，有興趣的朋友們可以多加利用哦！

如何前往六龜賞梅

六龜的賞梅點「三叉工坊」需從關山林道，看到「竹林休閒農業區」轉進再往上，這邊的道路都不是很大條，會車的時候要很小心，之後到了一座小型停車區的三叉路口即達。

寶來三叉工坊

這邊平日有一兩家的攤販，販售各種當地物產，由於天氣寒冷，店家還會很熱情的倒薑茶給你喝，並跟你說明目前各景點的開花情況，大家可以到這裡再決定要不要繼續往上。

賞梅公園

根據官方的資料，在三叉工坊的梅花此時約開了40%左右，其他的景點如邱家梅園、來來山莊梅礦民宿、李家梅園等都還沒什麼花，百年梅樹似乎也開得不錯，不過以上景點都需要持續往上開一段時間，似乎也不是很好開的道路，所以我們決定在三叉工坊拍拍照就好。

如果你是假日前往，可能就得轉乘客運上來，能送你到最深入的地方就是三叉工坊，其他的梅園就得靠自己步行前往啦！大概都需要走個15~30分，且都是山路，可以自行斟酌。

那由於我們這次來只有在三叉工坊賞梅，就來介紹一下這兒的花況吧！雖然40%也不是很多，但其實整個拍過去還是蠻好看的，白色的梅樹搭配一望無際的山谷相當賞心悅目。

每一株梅樹的開花程度都不一樣，有幾株枝上的梅花也開得很滿，有些則是完全沒有開花的跡象，不過不影響我們拍照的興致，拍單枝葉也是相當美麗。

旁邊店家表示今年是暖冬，所以花還沒什麼開，可能再等個一兩週吧！官方也說一月底是最適合的，那個時候也應該會有部分的櫻花開了，可以一次觀賞兩種花。

百年梅樹

這邊還有一顆「百年梅樹」，跟最上面那顆不知道差在哪？不過氣勢就特別不一樣，很多人都會在這顆樹下拍照。

整體而言都還不算開得很好，雖然整片梅樹都蠻低的，比較方便跟梅近距離接觸，如果開滿了應該會蠻有意境的，這次真的有點可惜，不過也不算是沒有收穫，建議大家再過個一兩週再上山看看吧！

2025六龜梅花季 尋梅樂舞 相約六龜

｜地點｜寶來竹林休閒農業區三叉工坊(看地圖)

｜時間｜01/11(六)~01/12(日) 09:00~16:00

｜內容｜梅韻扇舞、竹林市集、梅下茶席、生態導覽

｜交通｜建議開車或騎車前往(附接駁車)

文章來源：阿捷的打飯班 FB：阿捷的打飯班 旅遊&美食分享

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