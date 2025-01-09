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高雄駁二新潮景點再+1 全台最大5G 「沈浸式VR樂園」打卡新熱點

聯合新聞網／ TTN旅報

【文・莊士賢】

高雄近來成為新興娛樂熱點眾多，各大創意打卡景點接連登場，不僅有《魷魚遊戲2》「英熙娃娃」大型裝置、棧貳庫KW2的漂浮耶誕樹，還有承億亞灣藝術節的 Moi 娃娃裝置藝術，更吸引注目的，是駁二大港橋附近全新開幕的 VIVELAND VR虛擬實境樂園 棧柒庫。這座結合歷史與科技的樂園，帶領遊客進入未來科技的沉浸式世界，成為高雄新年假期必遊亮點之一。

老倉庫與尖端科技交會  沈浸式ＶR樂園

HTC 打造的「VIVELAND VR虛擬實境樂園 棧柒庫」，是全台首座以歷史老倉庫為背景的 VR 遊樂園。樂園不僅保留了倉庫的原始建築風貌，更結合尖端 VR 技術，提供跨時空的震撼體驗。行走於倉庫間，遊客彷彿能聆聽過去的歷史低語；而戴上 VR 裝置後，則能瞬間穿越至未來的虛擬天地。這裡還具備全台最大、佔地超過 53,000 平方公尺的 5G 智慧專網場域，讓樂園內外的 VR 互動無縫銜接。不論是多人密室逃脫，還是榮獲國際影展大獎的《聖家堂：永恆高第》 VR 展覽，都能帶來無與倫比的沉浸感。

水幕秀到無人自駕車  樂趣玩不完

除了 VIVELAND 的虛擬體驗，亞灣區周邊還規劃了多項精彩活動，包括：全台最大5G XR走動式樂園，運用最新技術開放多人同時無線遊玩；巨型水幕互動秀，以高雄在地文化為主題，結合聲光水幕效果，因應耶誕跨年及農曆新年還推出限定主題秀，成為夜晚最吸睛的視覺饗宴。另外，2025 1月起，高雄將推出結合 5G 的無人自駕車服務，遊客可透過車內A R導覽，與高雄熊一起探索港濱區的歷史與文化故事。

「VIVELAND VR虛擬實境樂園」結合周邊的高雄港濱景點，規劃出豐富的一日遊行程。從親子同遊的 VR 體驗，到適合情侶的浪漫打卡點，再到充滿科技感的無人車導覽，高雄亞灣區已然成為全台新年假期的旅遊首選。趁著假期，邀親朋好友一起走訪高雄港，感受歷史與未來交織的魅力，開啟一場充滿驚喜的冒險旅程！

「VIVELAND VR虛擬實境樂園 棧柒庫」 Facebook粉絲團

電話預約：07-521-0969

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