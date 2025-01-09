高雄駁二新潮景點再+1 全台最大5G 「沈浸式VR樂園」打卡新熱點

【文・莊士賢】

高雄近來成為新興娛樂熱點眾多，各大創意打卡景點接連登場，不僅有《魷魚遊戲2》「英熙娃娃」大型裝置、棧貳庫KW2的漂浮耶誕樹，還有承億亞灣藝術節的 Moi 娃娃裝置藝術，更吸引注目的，是駁二大港橋附近全新開幕的 「VIVELAND VR虛擬實境樂園 棧柒庫」。這座結合歷史與科技的樂園，帶領遊客進入未來科技的沉浸式世界，成為高雄新年假期必遊亮點之一。

老倉庫與尖端科技交會 沈浸式ＶR樂園

由 HTC 打造的「VIVELAND VR虛擬實境樂園 棧柒庫」，是全台首座以歷史老倉庫為背景的 VR 遊樂園。樂園不僅保留了倉庫的原始建築風貌，更結合尖端 VR 技術，提供跨時空的震撼體驗。行走於倉庫間，遊客彷彿能聆聽過去的歷史低語；而戴上 VR 裝置後，則能瞬間穿越至未來的虛擬天地。這裡還具備全台最大、佔地超過 53,000 平方公尺的 5G 智慧專網場域，讓樂園內外的 VR 互動無縫銜接。不論是多人密室逃脫，還是榮獲國際影展大獎的《聖家堂：永恆高第》 VR 展覽，都能帶來無與倫比的沉浸感。

水幕秀到無人自駕車 樂趣玩不完 除了 VIVELAND 的虛擬體驗，亞灣區周邊還規劃了多項精彩活動，包括：全台最大5G XR走動式樂園，運用最新技術開放多人同時無線遊玩；巨型水幕互動秀，以高雄在地文化為主題，結合聲光水幕效果，因應耶誕跨年及農曆新年還推出限定主題秀，成為夜晚最吸睛的視覺饗宴。另外，2025年 1月起，高雄將推出結合 5G 的無人自駕車服務，遊客可透過車內A R導覽，與高雄熊一起探索港濱區的歷史與文化故事。

「VIVELAND VR虛擬實境樂園」結合周邊的高雄港濱景點，規劃出豐富的一日遊行程。從親子同遊的 VR 體驗，到適合情侶的浪漫打卡點，再到充滿科技感的無人車導覽，高雄亞灣區已然成為全台新年假期的旅遊首選。趁著假期，邀親朋好友一起走訪高雄港，感受歷史與未來交織的魅力，開啟一場充滿驚喜的冒險旅程！

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電話預約：07-521-0969

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