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冬令進補就吃鍋！令人胃口大開的「高雄鍋物美食之旅」

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碳佐天鍋麻辣鴛鴦鍋。　圖：高雄市政府觀光局／提供
碳佐天鍋麻辣鴛鴦鍋。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】過了節氣小寒，一年中最冷的時刻要來臨了，在冷冬時刻最適合吃鍋補身，高雄市政府觀光局也特別公開高雄鍋物口袋名單，邀請大家1、2月到高雄走春看吉伊卡哇（Chiikawa）時，順道規劃一趟暖呼呼的高雄鍋物美食之旅，跟親朋好友共享濃濃高雄 Style 的溫暖火鍋

▲貓頭鷹鍋物採天然食材用心熬煮十分美味。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲貓頭鷹鍋物採天然食材用心熬煮十分美味。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長高閔琳表示，先前參與「大港吃鍋」活動的鍋物店家，都讓許多老饕愛不釋手，無論是湯鮮味美的汕頭沙茶火鍋、酸菜白肉火鍋、台味十足的爆炒石頭鍋、麻辣鍋、港味、日式等，在高雄都能挖掘到最適合味蕾的美味鍋物。以汕頭沙茶鍋為例，「汕頭泉成沙茶火鍋中山總店」創立於民國32年，為高雄老字號沙茶火鍋，汕頭扁魚鍋與麻辣鍋湯底最受饕客青睞，另「名家汕頭沙茶火鍋（銘家）」、「新新園汕頭火鍋」等眾多好味店家也推薦。

▲高雄有眾多美味鍋物店家，像是汕頭泉成沙茶火鍋。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲高雄有眾多美味鍋物店家，像是汕頭泉成沙茶火鍋。　圖：高雄市政府觀光局／提供

喜愛酸白菜鍋者，可品嚐「冬鄉小廚酸菜白肉鍋」，或老字號「劉家酸菜白肉鍋」。冬鄉小廚傳承道地東北家鄉味，延續主廚奶奶的故鄉遼寧的作法，其中「遼寧酸菜白肉鍋」更為自家特殊吃法；將酸菜白肉鍋與海鮮結合，添加活體大海蟹、抽刀肉、手工溫體豬肉丸、日本大乾干貝、澎湖日曬紫菜等食材，更添湯頭的鮮度與層次。冬鄉小廚更曾榮獲觀光局「2021大港吃鍋」共鍋組的鍋王。左營的「劉家酸菜白肉鍋」秉持傳統做法，白菜以古法醃製，天然發酵的自然酸味，搭配傳統古銅火鍋，並以火紅的木炭加進長筒火鍋，團圓圍爐年味十足，長久以來都是海內外旅客的必吃名單。

▲冬鄉小廚曾榮獲2021大港吃鍋共鍋組的鍋王。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲冬鄉小廚曾榮獲2021大港吃鍋共鍋組的鍋王。　圖：高雄市政府觀光局／提供

喜愛食物天然風味者，個人鍋推薦「老娘鍋」及「貓頭鷹鍋物」。老娘鍋採用天然食材熬燉湯底，菜盤以原型食物為主，搭配豪華海鮮食材及自製醬料，招牌「豪食海陸饗宴」讓人一吃上癮，更曾榮獲「2021大港鍋物」的個人鍋組鍋王。「貓頭鷹鍋物」亦採天然食材熬煮，其中「秘傳古法上湯」使用整隻老母雞、金華火腿、鳳爪等多種食材用心熬煮，是每位饕客念念不忘的好味道，榮登高雄百選美饌，實至名歸。

▲老娘鍋曾榮獲2021大港鍋物的個人鍋組鍋王。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲老娘鍋曾榮獲2021大港鍋物的個人鍋組鍋王。　圖：高雄市政府觀光局／提供

肉食主義者也有眾多選擇，例如「舊市羊肉」帶皮羊肉鮮嫩，外皮彈牙略帶咬勁，外加濃郁的當歸湯頭，是許多人來岡山的第一選擇，另也推薦岡山羊肉始祖大新羊肉、岡山明德羊肉爐等。以溫體牛肉出名的「湖東牛肉館」，榮獲2022-2024年連續多年米其林「必比登推介」，牛肉鍋湯底鮮甜，牛肉新鮮軟嫩。此外，也有縣爺土雞城、田寮頭前園土雞城等特色餐廳可供選擇。

▲米其林美食店家湖東牛肉館。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲米其林美食店家湖東牛肉館。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局說明，喜愛麻辣鍋的遊客，首推「老四川巴蜀麻辣燙」，老四川從高雄起家，全台至今已有十多家分店，其麻辣鍋以正宗四川「三香三椒三料．七滋八味九雜」著稱，湯頭上濃厚紅油為生薑、蒜頭、蔥、燈籠椒、麻椒拌炒而成，為湯底香氣來源。「碳佐天鍋」的麻辣鴛鴦鍋，紅金麻辣湯標榜辣度溫和的麻香風味，搭配麻辣果凍鴨血及麻辣洞洞豆腐，是許多人難忘的好味道。擁有多位料理職人推薦的「春囍打邊爐」招牌麻奶鍋，使用青花椒搭配中藥拌炒，加上等麻椒「一粒麻」爆香，融合濃郁大骨湯和牛奶湯底，香麻辣的滋味裡還帶有奶香，火鍋控絕對不能錯過。

▲老四川巴蜀麻辣燙從高雄起家，全台至今已有十多家分店。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲老四川巴蜀麻辣燙從高雄起家，全台至今已有十多家分店。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局補充，還有更多美食鍋物口袋名單，可至「高雄旅遊網」查詢高雄料理職人30間私藏名單，或「大港吃鍋」獲獎名單。冬季除吃鍋進補外，寒冷的天氣也適合到東高雄泡溫泉，在高雄鍋物美食之旅外，不妨安排到六龜寶來花賞溫泉公園，邊泡湯、邊賞花，體驗自然風光也能到各大寺廟祈福，沐浴身心靈，為新年求得好兆頭。更多資訊請至「高雄旅遊網」官網、臉書及 IG 查詢。

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