台灣唯一入榜！高雄入選全球新興旅遊前10大目的地 演唱會觀光成國際旅遊亮點

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅遊及休閒娛樂預訂平台 Klook 日前舉辦「2024 未來旅遊樣貌趨勢」論壇，探討如何透過大型展演活動激發台灣觀光發展潛能，吸引更多海外旅客來台。論壇中同步揭曉了「2025年全球最受矚目新興旅遊目的地」榜單，高雄憑藉其演唱會觀光的成功經驗與多元活動資源，成為台灣唯一入選的城市。

Klook 公布的「2025全球新興旅遊目的地」榜單，是根據旅客預訂量及搜尋量的年增幅精選而成。高雄為全球第7名，作為台灣唯一入榜城市，與全球其他旅遊新星共同展示新興旅遊市場的多樣性與吸引力；高雄以其輕鬆的氛圍、繁榮的藝術場景和美麗的海濱風光而聞名，擁有許多代表性景點，例如駁二藝術特區、蓮池潭、全台首座卡丁車主題樂園「鈴鹿賽道樂園（Suzuka Circuit Park）」，近年來，高雄舉辦了許多演唱會、音樂會、展覽，吸引了來自世界各地的國際藝術家和粉絲。此外，入榜的還包括包括以壯麗自然景觀與原住民文化吸引全球旅客的澳洲達爾文、世界遺產與自然美景成為旅遊熱點日本日光，以及越南富國島、土耳其伊斯坦堡等，高雄與這些城市都展現了全球新興旅遊城市的魅力。

▲Klook 未來旅遊樣貌趨勢論壇探討如何透過大型展演活動激發台灣觀光發展潛能，左起國立高雄餐旅大學劉喜臨教授、高雄市政府觀光局劉秀英副局長、交通部觀光署林信任副署長、Klook 日本總經理增田航、Klook 全球目的地夥伴關係資深總監鄭書恒、明志科技大學楊正翔助理教授。 圖：Klook／提供

演唱會經濟助推高雄成海外旅遊新興目的地 結合Klook平台優勢持續帶動旅客入境

高雄近年來成功舉辦多場國際級演唱會，成為亞太地區音樂旅遊的熱門目的地之一。Klook 台灣總經理李雅寧（Emma Lee）表示：「根據 Klook 亞太區旅遊脈動大調查，84%亞太區旅客已預訂未來12個月的海外旅遊行程，28%因想參與當地活動而出走，文化節慶、音樂活動及運動賽事是吸引旅客的前三名活動類型，高雄的多元活動資源與便捷基礎設施，讓其成為亞太地區旅遊市場的亮點。」

▲高雄入選 Klook 全球新興旅遊目的地榜單，為台灣唯一入選的城市；圖為國立高雄餐旅大學劉喜臨教授頒授「全球新興旅遊目的地」獎予高雄市政府觀光局劉秀英副局長。 圖：Klook／提供

Klook 全球目的地夥伴關係資深總監鄭書恒進一步表示：「高雄憑藉其國際級演唱會經驗與安全便利設施，持續在全球旅遊市場中累積品牌知名度。未來 Klook 持續結合全球平台優勢，推出更多結合演唱會、城市文化與深度體驗的旅遊套裝方案，推動更多海外旅客來到高雄甚至是全台灣旅遊。」

娛樂文化、在地美食與城市體驗相結合 打造城市嘉年華體驗

高雄市政府觀光局副局長劉秀英表示：「高雄不僅具備深厚的文化底蘊與完善的基礎設施，同時也是舉辦國際活動的理想地點。我們希望旅客不僅來高雄參與演唱會活動，更能融入當地文化，品嚐在地美食，享受結合音樂與城市風光的全方位旅遊體驗。」

透過完善的基礎建設、便利的交通網絡與創新的行銷策略，高雄已成為音樂迷與觀光客的首選目的地。「此次入選 Klook 全球新興旅遊目的地榜單，不僅是一項榮耀，更是我們不斷努力的成果與動力。」

觀光署副署長林信任在活動中指出，透過結合藝文活動與旅遊，台灣能躍升至文化觀光的國際舞台，向全球旅客展現獨特的文化底蘊與創新魅力；而運用調查與 AI 大數據交叉分析海外旅客行為，不僅能優化交通、住宿及行程規劃，更能提供精準且卓越的旅遊服務。以「Waves of Taiwan 3.0」品牌為例，其英文縮寫「WoW」象徵驚喜連連，期待透過科技加持，結合台灣豐富的觀光資源，為海外旅客帶來層層驚喜的旅遊體驗。

◉ Klook「2025全球新興旅遊目的地」前10名：

1) 印尼．拉布安巴佐（Labuan Bajo, Indonesia）

2) 達爾文．澳洲（Darwin, Australia）

3) 塞爾維亞．西班牙（Seville, Spain）

4) 日光．日本（Nikko, Japan）

5) 因特拉肯．瑞士（Interlaken, Switzerland）

6) 伊斯坦堡．土耳其（Istanbul, Turkey）

7) 高雄．台灣（Kaohsiung, Taiwan）

8) 富國島．越南（Phu Quoc, Vietnam）

9) 尼斯．法國（Nice, France）

10) 皇后鎮．紐西蘭（Queenstown, New Zealand）

完整榜單請參考：https://www.klook.com/blog/exciting-destinations-to-visit/

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