【高雄必玩一日遊行程】旗津、駁二、打狗英國領事館、西子灣，體驗港都獨特魅力！

提到高雄，你會想到什麼？是熱情的陽光、迷人的港灣，還是豐富的在地文化與美食？無論你是初次到訪，還是想再次感受高雄的魅力，都可以參考這次橘子貓小編精心規劃的高雄一日遊行程，帶你走遍旗津、駁二藝術特區、打狗英國領事館，最後在西子灣的夕陽下結束完美的旅程，保證讓你玩得開心、滿足！

高雄景點｜旗津：歷史、自然與放鬆的完美結合

來高雄，一定不能錯過這個充滿歷史文化與自然美景的小島──旗津！不管是從高鐵站開車過來，還是搭捷運到西子灣站轉渡輪，1小時內就能輕鬆抵達旗津。第一次來的朋友，建議安排3-4小時，盡情探索旗津的魅力，時間充裕的話，甚至可以安排旗津一日遊喔！

旗津貝殼博物館：親子同遊，探索海洋奧秘

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如果你在規劃親子家庭出遊，一定不能錯過旗津貝殼館！這裡展示各種海洋貝殼，還有生動有趣的解說，讓大朋友、小朋友都能輕鬆了解海洋世界的奧秘。

旗津海水浴場：放鬆心情，享受度假氛圍

圖片來源：高雄市旗津區公所官方粉絲專頁

來到旗津海水浴場，就像來到熱帶度假天堂！這裡的沙灘、棕櫚樹以及悠閒的氛圍讓你徹底放鬆。

每年七月的旗津風箏節暨氣墊水樂園更是熱鬧非凡，超豐富的體驗活動及戲水設施，絕對讓你的夏日旅行充滿活力。

旗津星空隧道：走進夢幻光影世界

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這條被燈光點綴的隧道，牆上彩繪了許多海洋生物，就像是走入神秘、夢幻的海底世界，超級適合拍照打卡！

旗津老街：品味當地美食，挑選特色伴手禮

圖片來源：高雄市旗津區公所官方粉絲專頁

旗津老街是品嚐新鮮海鮮和挑選特色伴手禮的最佳場所，像是椪嫂蕃薯椪、三和製餅舖、不一樣肉羹、胡椒手工魚麵店等都是旗津必吃的美食！

旗津天后宮：穿越時光，感受歷史魅力

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建於清朝康熙年間的旗津天后宮，是當地最具歷史意義的信仰中心。踏進這座廟宇，精緻的建築與濃厚的歷史氛圍讓你彷彿穿越回過去，感受旗津深厚的文化底蘊。

高雄燈塔與旗后砲台：登高望遠，體驗歷史遺跡

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登上高雄燈塔，從高處俯瞰整個旗津的壯麗海景，或是走訪旗后砲台，了解這片海域背後的歷史故事，讓整個旅行更有深度和層次。

高雄景點｜駁二藝術特區：文創與藝術的交流地

圖片來源：駁二藝術特區 The Pier-2 Art Center 官方粉絲專頁

從旗津回到市區，來到鹽埕的駁二藝術特區！這裡原本是高雄港的舊倉庫，現在變身為高雄最具代表性的文創地標，擁有25棟充滿特色的倉庫，展出創意十足的公共藝術、展覽和特色小店，而且假日還常常舉辦市集活動！

無論你是藝術愛好者，還是想放鬆的親子家庭，駁二都是不容錯過的熱門景點！

大勇倉庫群：駁二的故事起點

圖片來源：駁二藝術特區 The Pier-2 Art Center 官方粉絲專頁

從靜態展覽起步，大勇倉庫群見證了駁二的發展歷史。現在，這裡大部分的倉庫以實驗性和當代藝術展覽為主，是探索創意的起點！

蓬萊倉庫群：百年鐵道的文化記憶

圖片來源：哈瑪星台灣鐵道館官方粉絲專頁

熱愛歷史和鐵道文化的朋友絕對不能錯過蓬萊倉庫群！這裡不僅有獨特的展演活動和美食餐飲，還結合了哈瑪星鐵道文化園區，是讓人沉浸在懷舊氛圍中的完美地點。

最特別的是縮小版的哈瑪星駁二小火車，搭上它繞行倉庫群，不僅可以欣賞沿途風景，還能聽到百年鐵道的精彩故事，彷彿回到過去那段繁華的鐵道時光～

大義倉庫群：文青必逛的藝術街區

圖片來源：駁二藝術特區 The Pier-2 Art Center 官方粉絲專頁

大義倉庫群聚集了超多文創小店和職人工作室，假日還有文創市集讓你挖寶。此外，巷弄中藏著各式公共藝術作品，隨手一拍就是高質感的打卡照！

高雄景點｜打狗英國領事館文化園區：歷史的時光膠囊

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接著，前往位於鼓山的打狗英國領事館，這座台灣最古老的西式建築之一。園區分為山上的領事官邸和山下的辦公處，由登山步道相連。

無論是俯瞰高雄港的壯麗景色，還是品嚐一杯英式下午茶，這裡都是完美的放鬆場所～

假日還有免費的導覽活動，帶你深入了解這座歷史建築背後的故事！

高雄景點｜西子灣觀景台：高雄最美的夕陽

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結束一天的行程，來到西子灣觀景台，這裡是觀賞高雄最美夕陽的最佳地點。

站在海邊，迎接夕陽的餘暉，讓美麗的港景與天空交織成畫，完美結束一天的高雄之旅～

交通建議

租車：若選擇自行開車或騎車，時間彈性較大，適合自由行旅客。

大眾運輸：高雄的公共交通十分便捷，旗津需搭渡輪抵達，其餘景點則可利用捷運與接駁公車輕鬆到達。

包車服務：如果希望省去自駕或轉乘的麻煩，可以選擇包車，一天內將所有景點一網打盡。

延伸閱讀:【高雄必玩一日遊行程】旗津、駁二、打狗英國領事館、西子灣，體驗港都獨特魅力！

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