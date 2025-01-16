全台獨家「馬卡龍草莓大福」！手工麻糬皮超Q彈 還有蒙布朗款也好吃

如果你是草莓大福的狂熱粉，高雄「睿家米大福」絕對是草莓季非常可以來朝聖的一家！

身為高雄草莓大福首選，睿家米大福麻糬皮與製作全程手工，Q彈柔軟的口感讓人一口咬下，回味無窮！內餡更是大有學問，選用當季新鮮大湖草莓，搭配香濃餡料，甜而不膩。

今年睿家米大福更是大膽創新，推出了全台獨家的草莓大福：馬卡龍草莓大福和蒙布朗草莓大福！

馬卡龍酥脆與麻糬的軟糯意外合拍，酸甜度完美平衡；蒙布朗款則是以不同口味的細緻蒙布朗泥來搭配微酸草莓超正點！！

加上今年新禮盒包裝更有質感，無論是自己想吃還是送禮，睿家米大福草莓大福禮盒都是不容錯過的伴手禮好選擇，外縣市也可以冷凍宅配唷～

人氣高雄手作草莓大福：睿家米大福

睿家米大福（睿家三輪車麻糬）向來是不少人高雄草莓大福首之一！尤其到冬天草莓大福詢問度很高～

今年也不例外，一看到草莓季開賣，我們家就去睿家米大福報到了！下午一點多去，剛好看到大姐剛蒸好一批熱騰騰的麻糬～

要說睿家米大福的老闆娘（我都叫她大姐）製作草莓大福有很多自己的堅持。不用添加粉，也不用那種半成品麻糬ㄤ皮。明明有多種方法可以省時間，她卻還是堅持麻糬每日現蒸，自己手揉整形、製作大福。「這樣的草莓大福客人吃了開心，也安心，畢竟我做食物有個原則，就是好吃之外也不能對身體有負擔。而且妹妹我跟你說，手揉的麻糬跟機器做出來真的不一樣啦！」

我這幾年每年冬天來，就看大姐站在台前跟其他店員一起包麻糬。她從來都是親身去做、帶著員工一個個從麻糬怎麼包、餡料怎麼塞，在現場也從不休息的認真老闆。

最大顆高雄草莓大福：睿家米大福

睿家米大福的草莓向來嚴選！而買過那麼多年，必須說，他的草莓大福真的是我吃過，高雄草莓大福裡數一數二的大！而且今年的草莓大福禮盒色彩好繽紛，看上去好療癒啊！

馬卡龍珠寶盒

六入禮盒組優惠$599（原價790）

草莓紫薯/草莓抹茶/草莓各二

今年姐姐創新，全台灣獨家——馬卡龍當外殼的創意草莓大福！

這可是一顆顆手工製作，馬卡龍殼間擠入蒙布朗塞入當日現作手工麻糬，再塞入草莓然後夾起來，也可以說是馬卡龍小漢堡（笑）

成品一顆顆真的如寶石，中間的草莓在閃閃發光～但這也差不多是寶石了，前陣子去市場看到草莓，一問價格差點沒被嚇死！今年冬天草莓也太驚人了～

用我的手來當比例尺，這一個馬卡龍麻糬超～大！大概要分3-4口，一口吃無法。

超級喜歡這馬卡龍草莓大福！像這個抹茶口味，濃郁抹茶融入香甜馬卡路，軟糯的麻糬與多汁酸甜草莓，層層口感交織，大口咬下超級過癮！！

馬卡龍珠寶盒也有小包裝，很適合當小伴手禮的三入組 $375

草莓紫薯/草莓抹茶/草莓各一

覺得這個包裝也很好提去送禮，像我送身邊姐妹就是送這包裝，大家提回去也不用擔心家中人少，當天絕對可以吃完！

時來運轉禮盒

優惠價$599（原價$750）

大福：抹茶草莓紅豆/草莓芋頭/

紅麴草莓綠豆/草莓巧克力各一

馬卡龍：抹茶/草莓各一

喜歡多種變化推薦這禮盒，一次可以吃到三種不同的大福！

這也是大姐獨創的蒙布朗大福，我們這盒配的是草莓可可卡士達和紫薯蒙布朗藍莓芋頭，滿滿卡士達醬配上爆汁草莓，也是大口咬非常過癮！！

向來草莓大福很受歡迎的口味，抹茶草莓紅豆和紅麴草莓綠豆這組合也有喔！像我爸媽比較愛傳統的草莓大福，就很愛這種，單純麻糬加上新鮮草莓的。

金蛇運福禮盒組

優惠$490(原價550)

草莓紅玉大福/草莓芝麻大福/草莓紅豆大福/紫薯草莓芋頭大福/抹茶蜜紅豆大福/雙層巧克力大福 各一

這次睿家米大福C/P值最高的草莓大福禮盒，我推薦這個！一盒六入含禮盒不用500元～

有人愛花俏，但也有人（我妹）就愛最單純的草莓大福。睿家米大福的麻糬都是每天蒸，每日新鮮製作，麻糬本身就很好吃！餡料選得也非常好，搭配草莓仔細品嚐會發現味道非常細緻～

今年另一個，外表看似平凡，卻很驚喜的口味是這兩個～～抹茶蜜紅豆大福（抹茶粉外皮）和雙層巧克力大福（可可粉外皮）。

抹茶蜜紅豆大福的紅豆餡料是抹茶餡紅豆顆粒口感，這個組合超、好、吃！！！好喜歡蜜紅豆顆粒喔！！

我妹則是愛雙層巧克力大福！麻糬包巧克力餡料和巧克力豆。咬下是超濃厚巧克力味！但這個巧克力又不會太甜膩，咀嚼尾韻有一點大人成熟可可味。

最後，睿家米大福的熱銷款，大家超愛帶去拜土地公的組合，草莓季也都一直有在賣喔！

今年睿家米大福的禮盒超美，整個質感大升級！剛幾個組合都是用這個包裝～還有提袋，裝起來送人超有面子啦！！！

每年冬天來睿家米大福買草莓大福已成為一種儀式感！畢竟大姐的草莓大福向來堅持麻糬每日限蒸、不添加化學粉，然後嚴選新鮮草莓與餡料，顆顆麻糬、草莓大福手工製作，而且現在也有冷凍運送，外縣市想吃最大顆的草莓大福也可以直接送到家啦！！

地址：高雄市左營區富民路167號

電話：0985-665-767

營業時間：11:00-19:00

官網：https://ruijia-mochi.com

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」