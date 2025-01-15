在復古日式老宅裡吃早午餐！黃埔新村隱藏版美食 跑咖控必收藏

最近吃到一間超低調！藏在日式老宅裡的隱藏版高雄早午餐，黃埔新村中的「來珈宿囍咖啡」。將黃埔眷村老屋保留輪廓並改建，揉合了懷舊洋風與日式元素，搖身一變成為民宿兼咖啡館的特色場所。除了提供包棟民宿與婚紗拍攝服務，更是不少人造訪黃埔眷村時的私房美食選擇。

最推薦早上的超豐盛早午餐系列，尤其杏鮑菇松阪豬早午餐與德式香腸培根蘑菇蛋餐很好吃！喜歡吃咖哩，肉醬咖喱飯也很推～加上氛圍感滿滿，店員服務有溫度，是近期吃到很愛的一家高雄早午餐。

鳳山黃埔新村隱藏版美食：來珈宿囍咖啡

前兩週跟家人一起開車到黃埔新村走走，想說來逛逛順便吃個早午餐、午餐再走。好久沒來這，佈置得很有感覺欸！

而這天來之前，我媽在網路上google到一家評價不錯的日式老宅咖啡店-來珈宿囍咖啡，這天就與我爸媽、我妹跟她小孩一起來這用餐囉！

來珈宿囍咖啡：黃埔眷村老宅改建和洋復古空間

走進「來珈宿囍咖啡」短短幾秒，彷佛穿越到過去。眷村老屋保留了木頭斜屋頂，融入日式優雅風格與西洋老件燈具，氛圍感十足。散發著濃厚的日式風情。

窗外則是眷村以前最愛的開闊的綠色庭院！綠色療癒，但更適合帶小朋友的家長，像我妹帶小孩，來這用餐完就很適合來這跑一跑放個電。。

來珈宿囍咖啡早午餐菜單

來珈宿囍咖啡：好吃高雄特色早午餐

這天我們家出動了四大一小，點了三樣主食，一份小食和飲料，四人分吃份量很剛好。來珈宿囍咖啡早午餐份量不小唷～

▼杏鮑菇松阪豬早午餐

這份是我妹點的，她超愛松阪豬。結果後來聽店員說這份松阪豬也真的是店內很熱門的餐點。

松阪豬肉煎得鮮嫩多汁又脆口，杏鮑菇帶有自然的香氣，搭配一旁的生菜沙拉、時蔬與炸薯條，整個很豐盛啊！

▼德式香腸培根蘑菇蛋餐

德式香腸肉香濃郁，配上煎到微微脆的厚培根，再來還有蘑菇歐姆蛋捲與麵包、地瓜薯條、大量生菜，以這價格來說真的相當不錯啊～

早午餐都有附優格和飲料，飲料超過可以加價換其他杯。

這天套餐飲料我們加價換熱拿鐵，espresso醇厚，尾韻回甘還不錯。

但我跟家人印象更深刻是這份！套餐裡的黑糖堅果優格。

完全無糖的優格加上黑糖粉，與超多自己烘烤的堅果，真的超、好、吃！我在外面吃優格加堅果超怕吃到放太久的油耗味堅果，這裡的完全不會！一吃就是這幾天新鮮烤的好吃堅果～

▼肉醬咖喱飯

本來沒期待太高，但是吃下去，是味道層次豐富的日式咖哩醬～甜度反而沒有日式咖哩那麼甜，但吃起來咖哩味重，單配飯好吃，配歐姆蛋更讚！我爸對這份大推～

▼煎蘿蔔糕

我知道推薦這個大家覺得很好笑，但是！來珈宿囍咖啡選的蘿蔔糕超、好、吃！我爸吃完都差點問請問這蘿蔔糕在哪裡買的～白蘿蔔味好明顯，香氣好棒啊！

黃埔新村來珈宿囍咖啡評價／用餐心得

這次跟家人到來黃埔新村走走，本來只是想找個地方吃東西，沒想到找到寶藏店來珈宿囍咖啡。這裡不僅有讓人流連忘返的復古風日式和洋老宅環境，還有超大庭院讓人身心放鬆。重點是～餐點很好吃！！無論是和朋友閨蜜來走走，情侶約會想找個悠閒早晨時光，或是帶家人享受週末假日都再適合不過，推薦給大家～

地址：高雄市鳳山區西五巷52號

文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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