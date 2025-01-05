「高雄商圈EASY購」開跑！觀光護照總優惠超過3萬元

【旅奇傳媒/編輯部報導】為吸引更多遊客至大高雄31個商圈觀光消費，提升城市旅遊產值，高雄市政府觀光局與「大高雄市觀光商圈總會」合作，聯合舉辦「高雄商圈 EASY 購」活動，推出總價值超過3萬元優惠的「高雄觀光護照」，於2025/01/04-01/05，在旗山區旗糖農創園區「東高慢遊」活動首先曝光，民眾只要當日在攤位消費滿100元，完成指定位置拍照打卡後，即可至服務台兌換「高雄商圈 EASY 購」觀光護照乙本（數量有限，換完為止），讓民眾人手一本，暢遊高雄、盡享優惠 so easy！

▲護照可免費兌換贈品（示意圖）。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局長高閔琳表示，觀光局與「大高雄市觀光商圈總會」、「東高雄觀光產業聯盟」等單位，共同推出高雄觀光護照，整合高雄31個商圈，規劃超過256家食、宿、遊、購優惠，涵蓋住宿、觀光工廠、各商圈店家等產業，享有滷味、冰品、飲品等免費兌換券及眾多店家優惠折扣，優惠總價值超過新台幣3萬元，護照內附有抽獎券，參與者有機會抽中亞洲航空、台灣虎航來回機票等超值大獎，護照優惠期間即日起至2025/02/28止，數量有限，換完為止。

▲拿取護照可參加抽獎活動。 圖：高雄市政府觀光局／提供

「大高雄市觀光商圈總會」王文雄總會長表示，首次推出超值觀光護照，希望藉由匯集各商圈的優惠方案及特產，鼓勵遊客在新春期間，前往本市各商圈消費，促進商圈的經濟發展，大家一起過好年。「東高雄觀光產業聯盟」鍾兆淵理事長也說道，觀光護照將於2025/01/04-01/05，在旗糖農創園區的「東高慢遊」活動搶先曝光，並於01/11起搭配市府「高雄過好年」活動，推行至高雄各大商圈，只需於任商圈會員店家消費滿100元，並在個人 Facebook 或 Instagram 帳號拍照打卡，即可至指定地點，換取限量的觀光護照，歡迎把握機會來高雄商圈消費拿好康！

▲2025年1/4東高慢遊活動主視覺。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局進一步說明，「高雄商圈 EASY 購」首波活動，將於2025/01/04-01/05，在高雄旗糖農創園區舉辦「東高慢遊」主題活動，現場將號召超過百台超跑齊聚一堂，展開精彩刺激的經典賽事，更規劃近百攤展售在地特產市集，融合在地美食市集、流行音樂演出、熱力舞蹈與親子互動節目，為民眾打造一場適合全家大小同樂的歡樂盛會，歡迎海內外旅客，新年初始就來高雄觀光旅遊、走春享優惠。觀光護照兌換地點及相關詳細資訊，後續將於「高雄旅遊網」發布。

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