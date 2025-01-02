「黑浮咖啡」高雄重啟！新年公布「每週三會員買一送一」

快筆記優惠！黑浮咖啡高雄高美店在去年12月30日已經正式重啟回歸，帶回熟悉的經典美味，成為高雄美食迷的期待之選！迎接2025年，黑浮特別推出「會員日咖啡買一送一」活動，每週三限定，全系列咖啡皆可享此優惠，並支援無期限跨店寄杯服務，讓您隨時隨地都能輕鬆享受黑浮的溫暖陪伴。

圖／取自黑浮咖啡臉書粉專

不僅如此，一定要全新推薦的「法芙娜巧克力花生拿鐵」是會員日的必選品項！這款以世界甜點大師御用的法芙娜可可粉，融合烤焦糖花生醬與經典拿鐵調配而成的奢華咖啡，每一口都釋放出濃郁醇厚的滋味。無論是來店享用或分享給摯友，都能感受這份極致幸福。

此外，黑浮咖啡高雄巨蛋店正在升級改造，未來將以更創新的空間和貼心的服務重新亮相。新的一年，黑浮咖啡全體夥伴誠摯邀請讀者前來高雄黑浮咖啡，共享溫馨時光，品味每一刻的幸福滋味！

高雄黑浮咖啡-高美店

地址：高雄市鼓山區美術東二路432號

營業時間：每日11:30～21:00（最後供餐至20:00）

電話：07-522-3238