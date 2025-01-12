高雄必吃美食！米其林推薦「春蘭割包」，三倍大「巨無霸割包」好吃、份量大

2024高雄米其林推薦必吃小吃春蘭割包，根本就是完美詮釋台灣阿嬤的超大份量割包，割包鬆軟香甜，控肉更是入味又柔軟多汁，搭配超香的甜辣醬跟花生糖粉根本太猛！難怪是高雄超人氣排隊美食，一顆割包可以抵三餐，便宜又好吃！

春蘭割包地址電話營業時間

地址：800高雄市新興區復興一路5號

營業時間：09:00-14:00；15:00-19:00 周日公休

電話號碼：07 201 7806

春蘭割包排隊人潮多

春蘭割包一直以來都受到高雄當地人的喜愛，米其林推薦之後更是人潮爆滿，營業時間一到馬上就開始大排長龍！Dong跟William三點一到人潮就已經排隔隔壁間了，一堆人更是一買就七八個，一大袋一大袋的割包提回家，實在是很誇張！

春蘭割包三個人依舊來不及包

店內有三個阿姨交叉包著點餐的割包，割包本身口味並不多樣，但是店內還是請到三個人力，還是包到大排長龍！可見大家的購買力到底有多強，這個春蘭割包真的好吃到大家狂買。

春蘭割包菜單價格

然而，春蘭割包價格並不貴，一個割包也才80元。口味分綜合、控肉、赤肉三種，控肉就是比較肥的，赤肉就是比較瘦的。其他還有許多飲品跟傳統美食，其實品項也沒有很多，外面三位阿姨只有負責包割包，如果有其他品項都是由內場的人處理。

台北藍家割包現在一顆割包也要70元，差了10元到底有多大顆？自從吃到了春蘭割包我真的是回不去！春蘭割包大概是藍家割包的三倍大，直接抵三餐！

春蘭割包巨無霸割包 80元/顆

對！你沒看錯！春蘭割包就是這麼誇張，差他總共疊上兩次酸菜，兩次花生粉，更疊上了六次的肉！六次！沒錯就是六次，超扯，這根本就是一顆巨無霸漢堡了吧，有夠誇張。

並不是因為我太可愛，春蘭割包真的是每個割包都放滿滿的肉跟菜，割包本身就比一般大，有點像大顆饅頭。

刷上了醬汁後，就是阿姨們的瘋狂疊疊樂了！

酸菜！疊疊

控肉！疊疊疊

瘦肉！疊疊疊疊

花生粉！疊疊

看阿姨們湯匙一直往割包裡面壓，我真的瞠目結舌，到底是要壓到多裡面？割包到底能塞到哪裡去？最後塞到一個袋子裡面，真的只有誇張可以形容了。

春蘭割包 80元/顆

春蘭割包的花生顆粒很大，吃起來香脆又有口感，滷肉鹹香入味肉質柔軟，喜歡吃肥肉的肯定會喜歡那種黏住嘴唇的感受！喜歡瘦肉的也會很開心，他們的瘦肉並不會乾柴，吃起來很水嫩入味。

酸菜口感也很好，不會太酸帶點甜，重點是那個割包相當好吃，蓬鬆又有麵香，越嚼越香甜，最後一絲絲的甜辣醬竄上來，滋味很迷人。

整個春蘭割包吃下來，簡直可以飽餐三頓，真的太大顆！但是好好吃，大家吃得很飽還是把春蘭割包吃光光，一點都沒剩下，女生的話兩個人吃一顆搞不好還吃不完，男生可以抵兩餐，分量真的是大的驚人！難怪連米其林推薦都特別稱讚他的分量，果然不容小覷！高雄美食必吃春蘭割包，一定要特別跑一趟排隊吃吃看喔～

春蘭割包

地址：800高雄市新興區復興一路5號

營業時間：09:00-14:00；15:00-19:00 周日公休

電話號碼：07 201 7806

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

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