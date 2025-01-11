鮮味庶民美食！ 「阿惠虱目魚米粉」藏身高雄仁德早市 熱騰騰虱目魚料理，搭隱藏版地瓜飯超滿足

開業超過40餘年，藏身在中央公園對面的仁德早市 (大立早市)內的「阿惠虱目魚米粉」，是許多人喜歡的傳統古早味早餐。冷冷的冬天來上一碗熱熱的虱目魚料理，搭配上隱藏版地瓜飯，鮮味十足，不僅吃得飽而且又健康。

「阿惠虱目魚米粉」就位於仁德早市 (大立早市)內，周邊市長輩婆婆媽媽最愛採買的早市，當然，除了採買外~飽餐一頓也是必須的。

「阿惠虱目魚米粉」外面是賣魚貨海鮮的攤販，如果怕找不到，直接找尋279號的門牌唷。

透早5:00開始營業，11:30閉店，想品嘗鮮味的庶民美食～還不能睡懶覺呢。當天我們大約10點多到訪，還稍微等候了一下，除了內用之外，還有許多人直接外帶回家吃。

看看著排隊人潮，就可以知道愛吃的老饕有多少，如果要外帶～直接排隊點餐，內用的朋友可以直接入內找座位。

「阿惠虱目魚米粉」販售的虱目魚丸、魚肚、魚皮都是搭配自製的魚漿下去烹煮的，不僅份量大～而且顆顆飽滿，很多人也喜歡備一些在家裡，煮火鍋或是煮麵時都可以加一點當配料。

看著超大一鍋的地瓜飯，聽說超過10點半來，真的會吃不到呢。

餐點上桌

我們今天點的是綜合湯+地瓜飯。

綜合湯 $90元

綜合湯裡面有魚丸、魚肚、魚皮，一次吃到3種不同魚的部位～口感層次很豐富，湯頭內加上滿滿韭菜還拌入特別自己煉製的豬油油蔥酥～鮮香味濃，很好喝，而且如果湯喝不夠，還可以免費續加清湯喔～韭菜也可以免費續⋯⋯超佛。

裹上自製魚漿的魚皮和魚肚～滑順的魚皮搭配上Q彈的魚漿，單吃就很好吃，如果喜歡重口味~也可以沾醬油膏+豆瓣醬，鹹甜微辣超開胃。

本來以為地瓜飯的地瓜會滿多的～但其實少少，都是零零碎碎，以刨長籤樣貌為主。聽說很多人喜歡點綜合湯+粗米粉～下次可以吃吃看。分享給你們❤

阿惠虱目魚米粉

地址：高雄市前金區仁德街279號

營業時間：05:00~11:30 (周一公休)

電話：(07)241-0578

文章來源：美食探險家Miss V FB：美食探險家Miss V

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