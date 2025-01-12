用料豐富、湯頭鮮甜！ 東港美食「陣頭飯湯」招牌美味必點 還有海陸三寶滿滿霸氣的大塊鮪魚肉一定要嚐

東港必吃美～陣頭飯湯

來去東港這麼多次，第一次吃到這麼好吃又喜歡的飯湯。平常飯湯對我而言，不算喜歡也不討厭～就是不會刻意自己去吃，但⋯⋯東港的陣頭飯湯，讓我一吃就愛上！湯頭鮮甜、用量超實在～吃上一晚暖身又暖心。

最近去東港東隆宮領小王馬意外發現的美食－陣頭飯湯，距離東隆宮大約3分鐘車程，走路大約8分鐘，到訪東隆宮拜拜完，順道來吃陣頭飯湯剛剛好。

陣頭飯湯位於東港光復路三段，周邊主要都是門口臨停，如果門口沒地方可以停，建議可以找路邊停車後再步行到店用餐。

陣頭飯湯的用餐空間不算太大，人潮多的時候容易客滿需要稍等片刻。

飯湯種類有3款 (招牌、重量級與豪華級)

招牌飯湯價位已調漲至 $100、重量級飯湯 $150、豪華級飯湯 $200

點餐後先結帳唷，我們這次吃招牌飯湯和海陸三寶飯。

招牌飯湯本人料超豐盛的，裡面有鮪魚肉塊、小卷、鮮蝦、魚丸、櫻花蝦等食材。

鮮甜的湯頭加上炒過的櫻花蝦與芹菜胡椒香氣～讓整體層次更加豐富，飯湯內的白飯，口感不會過於軟爛～吃到後面剛剛好。

海陸三寶飯 $60

滿滿的大塊鮪魚肉，鮪魚肉是有經過調味烹煮的，口感軟嫩，配上大大的櫻花蝦與油蔥～平常很少扒白飯的我也連吃好幾口。

這天本來還想吃現撈的炸銀魚，可惜當天沒有了。中午到訪～但好多品項都賣光了，可惜阿。雖然如此，但飯湯和海陸三寶飯也是深得我心，榮登以後到訪東港的必吃美食！

陣頭飯湯

地址：屏東縣東港鎮光復路三段133之2

營業時間：(週二～周五)09:30~14:00、(周五～周六)09:30~15:30(周一公休)

電話：0901-242245

文章來源：美食探險家Miss V FB：美食探險家Miss V

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