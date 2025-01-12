快訊

洛杉磯野火燒不盡！基努李維曾長住的豪華飯店開放救火英雄免費睡2晚

網列赴泰國旅遊8大誘人因素 一票人點頭：去過還想再去

50歲長這樣！簡沛恩影片破百萬觀看「好玩變意外」

用料豐富、湯頭鮮甜！ 東港美食「陣頭飯湯」招牌美味必點 還有海陸三寶滿滿霸氣的大塊鮪魚肉一定要嚐

美食探險家Miss V／ 文、圖／V 寶

udn走跳美食／美食探險家Miss V

東港必吃美～陣頭飯湯

來去東港這麼多次，第一次吃到這麼好吃又喜歡的飯湯。平常飯湯對我而言，不算喜歡也不討厭～就是不會刻意自己去吃，但⋯⋯東港的陣頭飯湯，讓我一吃就愛上！湯頭鮮甜、用量超實在～吃上一晚暖身又暖心。

最近去東港東隆宮領小王馬意外發現的美食－陣頭飯湯，距離東隆宮大約3分鐘車程，走路大約8分鐘，到訪東隆宮拜拜完，順道來吃陣頭飯湯剛剛好。

陣頭飯湯位於東港光復路三段，周邊主要都是門口臨停，如果門口沒地方可以停，建議可以找路邊停車後再步行到店用餐。

陣頭飯湯的用餐空間不算太大，人潮多的時候容易客滿需要稍等片刻。

飯湯種類有3款 (招牌、重量級與豪華級)

招牌飯湯價位已調漲至 $100、重量級飯湯 $150、豪華級飯湯 $200

點餐後先結帳唷，我們這次吃招牌飯湯和海陸三寶飯。

招牌飯湯本人料超豐盛的，裡面有鮪魚肉塊、小卷、鮮蝦、魚丸、櫻花蝦等食材。

鮮甜的湯頭加上炒過的櫻花蝦與芹菜胡椒香氣～讓整體層次更加豐富，飯湯內的白飯，口感不會過於軟爛～吃到後面剛剛好。

海陸三寶飯 $60

滿滿的大塊鮪魚肉，鮪魚肉是有經過調味烹煮的，口感軟嫩，配上大大的櫻花蝦與油蔥～平常很少扒白飯的我也連吃好幾口。

這天本來還想吃現撈的炸銀魚，可惜當天沒有了。中午到訪～但好多品項都賣光了，可惜阿。雖然如此，但飯湯和海陸三寶飯也是深得我心，榮登以後到訪東港的必吃美食！

陣頭飯湯

地址：屏東縣東港鎮光復路三段133之2

營業時間：(週二～周五)09:30~14:00、(周五～周六)09:30~15:30(周一公休)

電話：0901-242245

文章來源：美食探險家Miss V FB：美食探險家Miss V

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東美食 必吃 海鮮

udn走跳美食

追蹤

相關新聞

用料豐富、湯頭鮮甜！ 東港美食「陣頭飯湯」招牌美味必點 還有海陸三寶滿滿霸氣的大塊鮪魚肉一定要嚐

udn走跳美食／美食探險家Miss V 東港必吃美～陣頭飯湯 來去東港這麼多次，第一次吃到這麼好吃又喜歡的飯湯。平常飯湯對我而言，不算喜歡也不討厭～就是不會刻意自己去吃，但⋯⋯東港的陣頭飯

高雄最大賞梅勝地！ 「2025六龜梅花季」相約六龜尋梅樂舞 寶來三叉工坊綻放登場

udn走跳旅遊／阿捷的打飯班 又到了賞梅的季節，今年的「2025六龜梅花季」一樣是在寶來竹林休閒農業區三叉工坊舉辦，這邊也是被我譽為高雄遠得要命王國的其中之一，但卻是高雄最大的賞梅勝地，今天就跟

鮮味庶民美食！ 「阿惠虱目魚米粉」藏身高雄仁德早市 熱騰騰虱目魚料理，搭隱藏版地瓜飯超滿足

【高雄美食】藏身在仁德早市 (大立早市)內的

遠離塵囂宛如置身叢林！ 屏東「江果咖啡 Jungle cafe」 藏身在巷弄內的美食咖啡館

udn走跳美食／美食探險家Miss V 以前找新店，喜歡找漂亮吸睛的網美店。網美店～跑久了其實好像也差不多，沒有了新鮮感，現在喜歡找藏身在巷弄內的美食咖啡店。江果咖啡 Jungle cafe，藏

【高雄必玩一日遊行程】旗津、駁二、打狗英國領事館、西子灣，體驗港都獨特魅力！

提到高雄，你會想到什麼？是熱情的陽光、迷人的港灣，還是豐富的在地文化與美食？無論你是初次到訪，還是想再次感受高雄的魅力，都可以參考這次橘子貓小編精心規劃的高雄一日遊行程，帶你走遍旗津、駁二藝術特區、打狗英國領事館，最後在西子灣的夕陽下結束完美的旅程，保證讓你玩得開心、滿足！

高雄駁二新潮景點再+1 全台最大5G 「沈浸式VR樂園」打卡新熱點

高雄最近好熱鬧！高雄港又再添一個全新潮流娛樂地標，座落於駁二大港橋附近的棧庫群：全台最大 5G VR 走動式樂園「VIVELAND VR虛擬實境樂園 棧柒庫」，讓大家到高雄拍照打卡之外，可以規劃一日遊的玩樂行程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。