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遠離塵囂宛如置身叢林！ 屏東「江果咖啡 Jungle cafe」 藏身在巷弄內的美食咖啡館

美食探險家Miss V／ 文、圖／V 寶

udn走跳美食／美食探險家Miss V

以前找新店，喜歡找漂亮吸睛的網美店。網美店～跑久了其實好像也差不多，沒有了新鮮感，現在喜歡找藏身在巷弄內的美食咖啡店。江果咖啡 Jungle cafe，藏身在巷弄內的叢林咖啡館帶你遠離塵囂～暫別煩惱！

江果咖啡 Jungle cafe位在勝利星村文創園區和孫立人將軍行館附近的僻靜小巷子內，從小巷內走進去，兩旁種滿了花花草草~有一種置身在都市叢林的感覺！

江果咖啡 Jungle cafe有室內區及戶外區，室內區有冷氣～戶外區可選擇1樓或是樓梯往上的2F，天氣涼爽時，坐在戶外區其實也滿舒服的。

備有汽機車停車場，汽車最多可以停放3台，如果不確定來訪當下有沒有位置，也可以先電話詢問唷。

很漂亮的招牌，還有可愛小貓咪在旁招呼唷。

店內空間寬敞舒適，座位區也不會相隔太近，到店後先索取菜單，接下來就可以自行選擇座位囉。

黑板上是單品咖啡，喜歡的朋友也可以直接點餐唷。

櫃台旁還有很可愛的咖啡模型～雖然迷你，但很真實，超想詢問老闆在哪邊購買的阿。

喜歡座高腳椅靠窗的朋友，這邊也有適合1個人的座位區唷。

我們今天很幸運，剛好坐在舒服的沙發區。坐著坐著～都快要睡著了呢。

菜單請直接看官網唷：https://junglecafe-36.weebly.com/

今天點了拿鐵、紅茶～還有草莓扁可頌。拿鐵雖然尾韻帶點酸，但整體而言很喜歡～很順口。紅茶是微甜的甜度～加上冰塊稀釋⋯⋯對於無糖人而言甜度剛剛好，而且紅茶也不會澀喔。

拿鐵雖然尾韻帶點酸，但整體而言很喜歡～很順口。之前在外面吃到的扁可頌，整片都會抹上糖漿，但江果咖啡 Jungle cafe的很特別，在前端是沾上酸酸甜甜的草莓～一人一口，有一種戀愛的感覺。

1F戶外區

2F戶外區～不喜歡吹冷氣，選擇這邊剛剛好。

如果你跟我一樣喜歡尋找巷弄間的美食咖啡店，江果咖啡 Jungle cafe推薦給你～來到這邊宛如置身叢林咖啡廳店，帶你遠離塵囂，暫別煩惱！分享給你們❤

江果咖啡 Jungle cafe

地址：屏東縣屏東市成功路147號

營業時間：10:30~18:30

電話：0976-863-541

文章來源：美食探險家Miss V FB：美食探險家Miss V

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