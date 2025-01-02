奈良美智登陸國境之南！《朦朧潮濕的一天》當代藝術之美

「奈良美智」為台灣創作的《朦朧潮濕的一天》2021年首度曝光後造成熱烈迴響，十年巡展計畫的展開讓這幅畫作得以再續與台灣的緣份，也充份展現出奈良美智對台灣的喜愛。這次屏東站於12/20登場囉！展覽主視覺透過車廂窗景變化，呈現出跟著《朦朧潮濕的一天》一起旅行的意象，以「山」、「海」、「星空」景緻帶出墾丁沙灘、大武山壯麗景色，以及屏東的璀璨星空。

▲圖片來源：奈良美智特展

▲圖片來源：奈良美智特展

這次「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」不只主展場屏東美術館有著70年歷史，周邊銷售點演武場更是座快100歲的歷史建築，而且不只如此，屏東演武場保留了建築原本的樣貌，美得就像是一幅畫！

▲圖片來源：奈良美智特展

「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」開展後，奈良美智將前往潮州駐村，更會履行與伊誕・巴瓦瓦隆的約定，前往三地門拜訪，適逢伊誕・巴瓦瓦隆《cemikel迴返：Kacalisian藝術村部落、駐村藝術家聯展》期間，喜歡奈良美智的民眾，也可期待台日藝術家交流後，會激盪出什麼不一樣的火花。

▲圖片來源：奈良美智特展

▲圖片來源：奈良美智特展

▲圖片來源：奈良美智特展

▲圖片來源：奈良美智特展

▲圖片來源：奈良美智特展

「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」屏東站，不僅能在屏東美術館欣賞奈良美智展品，還能到充滿文化價值的歷史建築購買周邊商品，陶器、素描及攝影等作品，同時也將在屏東美術館鄰近的屏東演武場設置周邊商品銷售點，販售海報、明信片、托特包、手機殼等商品大家一定不能錯過！

▲圖片來源：奈良美智特展

奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」

展覽日期：2024/12/20至2025/5/25（週一及國定假日休館，過年期間初三開館）

展覽時間：09:00-17:30（12/20-1/1開放至21:00）

展覽地點：屏東演武場（屏東縣屏東市公園路28號）





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