傳統美味「麵線焿」！銷魂「蒜蓉辣椒」帶出30年老店好味 只賣「孤味」深耕在地

寫在造訪鹽埕沙仔地麵線焿之前

位於鹽埕區的大禮街上有著許多歷史悠久的街邊名店，而班班每次只要來到大禮街就是會情不自禁的被熱騰騰的麵線焿給吸引住，總得吃上大大一碗才滿足的離去，報章雜誌、食尚玩家更是多次的爭先前來報導，可見這超過30年經營的老店有多麼的魅力十足，到了例假日更是還沒有開店就已經有許多人排隊等候，就為了能夠吃到最新鮮的啦！

鹽埕沙仔地麵線焿環境

店裡貼著許多曾經來造訪的剪報，簡單樸實的裝潢及座位，要不是趁著剛開店來可是拍不到這樣的空景呢。

來到這邊吃麵線不得不加一些他們香到翻掉的招牌蒜蓉辣椒與一些些胡椒粉才過癮，牆上也有自製手工辣椒的檢驗證明，讓大家吃得更安心，也有另外販售瓶裝辣椒一瓶一百元。

鹽埕沙仔地麵線焿菜單

這裡的品項如同最近一部很好看的國片片名一樣只有【孤味】的麵線焿，不過有分大小碗，建議女性朋友點小碗就夠摟！

品嘗在鹽埕沙仔地麵線焿

開攤的時段前來剛好能夠看到第一鍋熱騰騰煮好倒進圓鍋內保溫販賣，尤其在最近涼涼的天氣很是暖心。

麵線焿(大碗50元、小碗40元)

點餐時老闆會詢問香菜、辣椒、烏醋、白 胡椒粉是否添加，身為吃貨當然就不選擇全部都加！大碗的份量適合男生大快朵頤一番，也提供外帶回家唷！

這邊的焿料是魚漿以及肉焿，口感表現上都很可以，不會煮過頭有著爛爛的口感，要吃大腸或是蚵仔的之後班班再推薦給大家，湯頭則是南部口味比較偏甜一些，辣椒真的讓整碗升級了香氣與風味，可是辣度辣的班班滿頭大汗，大家記得酌量添加就好。

造訪鹽埕沙仔地麵線焿後記

也許許多人會覺得就是碗麵線會有多厲害，不過班班覺得這樣的街邊小吃本來就不是以厲害為取向的，再過去他就是以黃昏市場的街邊小吃來經營，價位上也是銅板價來讓大家輕輕鬆鬆享用，且幾十年來維持著相同的傳統美味，完全不受到過去金融海嘯影響經營至今也著實不易了，老闆與闆娘也仍舊每天開門戰戰兢兢地維持品質，也才能留住老主顧更添增慕名而來的新客人呢。

鹽埕沙仔地麵線羮

地址：高雄市鹽埕區大禮街20號。

電話：0980-913123。

營業時間：13:40~18:30(售完為止) 週一與週五公休。

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

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