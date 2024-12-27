十年巡展第3站！ 奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」 屏東美術館開展

【旅奇傳媒/編輯部報導】日本當代藝術家奈良美智在台十年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」第三站，12/19於屏東美術館舉辦開展儀式，日本藝術家奈良美智、屏東縣長周春米、文化總會秘書長李厚慶皆蒞臨出席。此次展出奈良美智作品約59件，展期從2024/12/20-2025/05/25，邀請大家一起細細感受奈良美智純真溫暖的藝術魅力。

「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」由文化總會（簡稱文總）、奈良美智基金會、屏東縣政府共同主辦，展覽採免票線上預約制，已從12/10開放線上預約，短短一週已湧入逾萬人預約參觀，令許多畫迷翹首以待，可以近距離一睹奈良美智的創作。

日本當代藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」，屏東美術館登場。 圖：屏東縣政府文化處／提供

文總表示，日本當代藝術家奈良美智（YOSHITOMO NARA）為台灣創作的繪畫《朦朧潮濕的一天》2021年首度曝光後，造成熱烈迴響，奈良美智也表示希望將畫留在台灣，再續與台灣的緣份，因而展開「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」十年巡展計畫，這不只代表奈良美智對台灣的喜愛，更傳遞出台灣與日本從官方到民間深厚的友誼，及對彼此的信任。

藝術家奈良美智表示：每一次來到台灣，都有種「我又回來了」的感覺，「跟著朦朧潮溼的一天去旅行」是一個長達十年的計劃，希望每一年都稍微做一些不同的展現，讓大家無論在台灣的哪裡看到這個展覽，都有一些新的發現以及感受，可以不斷地回來看這幅畫。

他強調，《朦朧潮濕的一天》是自己一邊想像著台灣一邊創作出來的。對他來說，台灣是天氣溫暖的南國，人情也很溫暖，他就是懷著這樣對台灣的感覺，畫出了這幅畫。奈良美智笑言，當他坐在台下時，看著舞台上輸出的背板，雖然不是《朦朧潮濕的一天》真跡，但心裡還是想著：「我的確畫出了一幅好作品。」而感到安心。

▲屏東站展出包含巨型繪畫作品《朦朧潮濕的一天》、陶器、素描及攝影作品。 圖：屏東縣政府文化處／提供

縣長周春米感謝文總及奈良美智基金會，將這項展覽移師屏東展出，《朦朧潮濕的一天》是奈良美智先生對台灣多次造訪的感受，反映了他對台灣的深刻情感，這兩天看到奈良美智在社群上分享很多屏東大家習以為常的東西，讓大家發現原來日常就是藝術，推薦大家一定要來屏東看展，跟著藝術家之眼及作品走讀美好的屏東。

文化處指出，屏東站展出包含巨型繪畫作品《朦朧潮濕的一天》、陶器、素描及攝影作品，此次展出將在美術館白盒子般的空間裡，營造出有如「家」一般的氛圍，有著奈良美智與展品一起「回家」的概念，也代表奈良美智的創作與屏東這片土地的風土人情在此交融。

這次在屏東的展覽主視覺設計，以車廂窗景變化，呈現出跟著《朦朧潮濕的一天》一起旅行的意象，並以山、海、星空等自然景色，象徵墾丁的沙灘與大武山壯麗景色，以及屏東的璀璨星空。

▲屏東美術館後方的屏東演武場，設置周邊商品銷售點。 圖：屏東縣政府文化處／提供

此外，美術館後方的屏東演武場設置周邊商品銷售點，販售海報、明信片、托特包、手機殼等商品，民眾可於欣賞展覽後，就近購買奈良美智周邊產品。

「跟著朦朧潮濕的一天去屏東」於屏東美術館202展覽室展出，線上預約 https://tinybot.cc/narayoshitomo2025/，預約時段09:00-17:30，每天開放7梯次，每梯次上限30人，相關更多資訊可參考「奈良美智特展」、「文化總會」及「屏東縣政府文化處」臉書粉絲專頁。

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