4公尺高火焰巨人亮相！ 屏東落山風藝術季《渡風者》沙灘大秀 12/28震撼登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】你看過4公尺高的火焰巨人嗎？還有變裝皇后與火舞、高空特技的表演嗎？12/28「屏東落山風藝術季」《渡風者》大劇，將帶來震撼視覺感官的演出，全台唯一一場，千萬不要錯過了！

▲屏東落山風藝術季《渡風者》大劇，12/28登場。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

「海天為幕、沙灘為舞台，是落山風藝術季的經典特色，也是重頭戲之一」，屏東縣政府傳播暨國際事務處（簡稱傳播處）處長鄞鳳蘭指出，落山風藝術季運用海景沙灘最天然的舞台演出沈浸式大戲，推出以來佳評如潮，每年都深受民眾期待。

▲《渡風者》以高空特技、火舞、音樂、劍舞，燃炸恆春半島的激情火焰。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

今年節目《渡風者》再度邀請到台灣之光也是金氏世界紀錄保持人、榮獲本年度十大傑出青年的劍舞藝術家蔡宏毅編導演，除了帶來他獨創驚艷國際的精湛劍舞《行雲流劍》外，製作團隊推陳出新，創作4公尺高火焰巨人，將在「落山風藝術季」首度亮相，火巨人漫步沙灘揭開序幕，在黑夜裡、風聲中，融入在地文化神乎其技的高空特技、火舞、音樂，震撼視覺的演出，燃炸恆春半島的激情火焰。 同時，《渡風者》還迎來國際重量級瘋家 Haus of WIND 變裝皇后首次參演，絢麗的表演亦是全場高潮焦點。

▲深受大小朋友喜愛的紙風車劇團，帶來深海魚劇場。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

此外，即將成真火舞團、太極男神孫家閎的火焰太極、屏東日系築夢一輪車俱樂部等多元的參演團隊，還有紙風車劇團帶著黑面琵鷺伴隨屏東的風與靈渡海歸來，與可愛的小丑魚、烏賊及鯨魚一眾海洋生物與現場觀眾互動演出深海魚劇場。

傳播處表示，這場大戲必需要克服恆春半島特有的強勁落山風，展現炫麗火焰的視覺聲光效果，難得一見，只演出一場，絕對不能錯過。

《渡風者》於12/28 16:30在海口港沙灘海岸邊登場，17:00舞台區正式拉開序幕，免費觀看，歡迎提早入場。

落山風藝術季展至2025/03/02止，有5個展區，5種風情，是國內外19組藝術團隊精彩作品，非常值得細細觀賞。更多活動詳情請至「屏東縣政府」官網、「2024落山風藝術季」官網或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書粉絲專頁查詢。

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