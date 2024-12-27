屏東「落山風藝術季」五大展區 看海美術館沉浸式體驗「海湧之境」

「風的種子」由一片片如扇子般的形狀組成，宛如能振翅生風，象徵著飛行與移動的力量。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】屏東車城海口港邊的裝置藝術隨風搖曳，完美結合藝術與風的屏東落山風藝術季已正式開鑼，今年以「在海邊的人」為主題，邀集國內外19個藝術團隊打造五大展區，規模超越以往，從海口港延伸到村落，不僅在看海美術館推出沉浸式大海體驗，街道還有融化人心的「女孩與貓」巨型充氣裝置等，屏東縣長周春米邀請大家造訪南台灣冬季藝術盛會，每組作品精彩又好拍。

▲「2024屏東落山風藝術季」打造五大展區。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

「藝術是跨國界的！」縣長周春米表示，落山風藝術季舉辦至今已邁入第六個年頭，今年邀請台灣、美國、日本、印尼19組藝術團隊創作26組作品，除了在原有的看海美術館、沙灘建置藝術作品外，此次更將觸角延伸至街道、村莊以及旅店，謝謝藝術家們與在地元素結合，讓車城鄉海口村成為大型美術館，歡迎鄉親走訪屏東車城，感受藝術的魅力與渲染力。

周縣長指出，車城鄉長期受到強勁落山風吹拂，擁有獨特的地理人文樣貌，縣府多年前將閒置的海口港候船室重新整修，搖身一變成為看海美術館，讓海口港有了脫胎換骨的機會，發展落山風藝術季的品牌，許多國內外藝術家接踵而至為屏東的人、事、物創作，如今成為大家「再遠也要去」的吹風、看海地，也為屏東冬季旅遊重點。

▲「不思議海世界」彷彿走進海洋夢境，色彩繽紛的奇幻海洋生物與流動的光影交織，像被不思議的深海溫柔擁抱著。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

縣府表示，今年首度與周邊旅宿業合作，共有沙灘、看海美術館、街道、村落、藝術旅店五大展區，讓民眾不用出國就能欣賞頂級藝術作品。此外，每年最受矚目的表演將於12/28登場，由劍舞藝術家蔡宏毅、太極金牌孫家閎聯合其他藝術團體，運用海景沙灘最天然的舞台演出「渡風者」。

縣府傳播暨國際事務處表示，「2024落山風藝術季」從落山風的「風狂」到村落的「溫柔」，全面解構海口港的魅力。看海美術館以「舞海湧—海湧之境」為主題，透過沉浸式光影技術打造海洋深淵，步入展場，彷彿踏入氣象萬千、驚濤駭浪的大海中，逼真如實境的場景，帶給觀者身臨其境的震撼體驗。

▲屏東縣縣長周春米與日本人氣插畫家山內庸資的作品「FACE SHOP似顏繪屋」。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

街道展區主題「語巷弄－海口50人」，是日本人氣插畫家山內庸資的首次台灣個展，帶來其著名的「FACE SHOP 似顏繪屋」，描繪50張海口居民的笑臉，此外，還有立體作品「男孩與貓兒們」與巨型軟雕塑「女孩與貓」，以及徜徉於巷弄間的三隻貓仔們，在不經意的轉角還能遇見守望海口的狗兒「小黃哥」。

▲「有海的夢」意指海與風將我們連結在一起，猶如一艘大船在風中編織著有海的夢。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

沙灘區主題「聽風韻－藝術風的律動」6件作品各具特色，大岩奧斯卡的童趣作品「巨大章魚家族」、海景第一排超大型「逐浪而居的人們」、照看土地的智慧大眼「望－穿－海」、最唯美的七彩「有海的夢」、每分鐘「20bpm」的海浪心跳，還有隨風擺動的「漂浮的岩層」。還有會動的藝術裝置，由日本藝術家吉井宏創作的「穿越沙灘的風」，這是一部在港區內移動的車，民眾可以關注活動有機會免費搭乘喔。

傳播處指出，落山風季藝術季與日本越後妻有藝術季、瀨戶內國際藝術節「北川富朗」領軍的 Art Front Gallery 再度合作，由其操刀策劃兩個展區。在廢棄老屋的村落展區，日本藝術家角文平、市川平、青山夢以及大島愛展出4組作品，以聲音、光影、裝置及影像帶民眾穿越時光、重返古厝；在藝術旅店展區，經由徵選結果與紅柴居、長灘休閒飯店合作，由台灣、日本、印尼等6位藝術家構築出6間藝術客房，將在展期結束後接受訂房入住，讓旅客與藝術共眠。

▲展場文創小物。 圖：屏東縣政府傳播暨國際事務處／提供

每年最受矚目的沙灘表演，將於12/28 17:00推出環境劇場「渡風者」，由兩位十大傑出青年蔡宏毅、孫家閎攜手演出，聯合即將成真火舞團、紙風車劇團、瘋家 Haus of WIND，和屏東在地舞團、音樂家共同演出，上演魔幻、特技、火焰與風的狂想大秀。

「2024落山風藝術季」展覽至2025/03/02止，另外還有貨櫃 Café，提供咖啡、維大力聯名飲品、「小黃哥」雞蛋糕、藝術旅店特製海口飯包、藝術家授權文創品等。詳情內容請至「落山風藝術季」官網，或到「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。

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