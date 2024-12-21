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李多慧小琉球濕身　看海龜超萌片網喊「給就業金卡」

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
李多慧分享到小琉球浮潛看海龜的影片，自然不做作受到網友喜愛，更稱她真的愛台灣。圖／擷自YouTube／이다혜 李多慧
李多慧分享到小琉球浮潛看海龜的影片，自然不做作受到網友喜愛，更稱她真的愛台灣。圖／擷自YouTube／이다혜 李多慧

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展，場上應援展現精湛舞藝，似乎也常透過社群分享生活美照，最近她曝光到小琉球旅遊的影片，讓網友直喊「就業金卡給多慧」，稱多慧真的愛台灣，真的是台韓觀光大使。

李多慧分享到小琉球浮淺看海龜，換穿潛水服，穿著白色細肩帶被背心在鏡頭前淋浴濕身，可愛又性感。而李多慧在當地租機車，潛水前她穿著背心滿臉開心，到活動完冷到表情猙獰，模樣大不同也讓網友直呼好可愛。

網友表示喜愛李多慧自然不做作，看影片全程姨母笑，更讚她影片拍的很有質感，建議台灣觀光可以找李多慧合作。

李多慧來台發展，她其實於今年7月被駐台北韓國代表處正式任命她為韓國名譽大使，是代表處成立31年來宣布的第一人。而她熱愛台灣，連結韓國與台灣文化，網友覺得她是很棒的台灣觀光代言人。

李多慧分享到小琉球浮潛看海龜的影片，自然不做作受到網友喜愛，更稱她真的愛台灣。圖／擷自YouTube／이다혜 李多慧
李多慧分享到小琉球浮潛看海龜的影片，自然不做作受到網友喜愛，更稱她真的愛台灣。圖／擷自YouTube／이다혜 李多慧

李多慧分享到小琉球浮潛看海龜的影片，自然不做作受到網友喜愛，更稱她真的愛台灣。圖／擷自YouTube／이다혜 李多慧
李多慧分享到小琉球浮潛看海龜的影片，自然不做作受到網友喜愛，更稱她真的愛台灣。圖／擷自YouTube／이다혜 李多慧

李多慧在當地租機車，騎到浮潛地點。圖／擷自YouTube／이다혜 李多慧
李多慧在當地租機車，騎到浮潛地點。圖／擷自YouTube／이다혜 李多慧

李多慧分享到小琉球浮潛看海龜的影片，自然不做作受到網友喜愛，更稱她真的愛台灣。圖／擷自YouTube／이다혜 李多慧
李多慧分享到小琉球浮潛看海龜的影片，自然不做作受到網友喜愛，更稱她真的愛台灣。圖／擷自YouTube／이다혜 李多慧

李多慧浮淺完後再騎車，冷到發抖。圖／擷自YouTube／이다혜 李多慧
李多慧浮淺完後再騎車，冷到發抖。圖／擷自YouTube／이다혜 李多慧

李多慧分享到小琉球浮潛看海龜的影片，自然不做作受到網友喜愛，更稱她真的愛台灣。圖／擷自YouTube／이다혜 李多慧
李多慧分享到小琉球浮潛看海龜的影片，自然不做作受到網友喜愛，更稱她真的愛台灣。圖／擷自YouTube／이다혜 李多慧

李多慧分享到小琉球浮潛看海龜的影片，自然不做作受到網友喜愛，更稱她真的愛台灣。圖／擷自YouTube／이다혜 李多慧
李多慧分享到小琉球浮潛看海龜的影片，自然不做作受到網友喜愛，更稱她真的愛台灣。圖／擷自YouTube／이다혜 李多慧

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