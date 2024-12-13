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金門全境取景「不如海邊吹吹風」明首播 推動觀光熱潮

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
由陳柏霖、郭雪芙主演的浪漫溫馨愛情影集「不如海邊吹吹風」，明天在中華電信MOD及AXN頻道（有線電視67台）首播，預料將帶來新一波觀光熱潮。圖／劇組提供
由陳柏霖、郭雪芙主演的浪漫溫馨愛情影集「不如海邊吹吹風」，明天在中華電信MOD及AXN頻道（有線電視67台）首播，預料將帶來新一波觀光熱潮。圖／劇組提供

由陳柏霖、郭雪芙主演的浪漫溫馨愛情影集「不如海邊吹吹風」，明天在中華電信MOD及AXN頻道（有線電視67台）首播，該影集以金門全境取景拍攝，融合絕美自然景觀與溫暖人文故事，成為推廣金門觀光的新契機。首周播出安排為周六及周日晚間9點連播兩集，共計四集，讓觀眾能充分感受金門獨特的海島氛圍與故事魅力。

不如海邊吹吹風由導演何潤東執導，除男女主角外，更匯集范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等實力派演員，透過細膩的劇情與多條感情線描繪出屬於每個角色的溫暖與陪伴。影集中，不僅展現了如詩如畫的金門風光，還將當地經典地標如金門大橋、喊泉、建功嶼等融入劇情，帶給觀眾視覺與情感上的雙重享受。

此外，影集以金門在地美食與純樸人情味為點綴，展現了當地的文化特色與生活魅力。金門的特產如高粱酒也在影集中亮相，充分體現了金門的地方風情。

為支持影集拍攝，金門縣政府觀光處不僅提供食宿與交通補助，還協調相關單位在拍攝期間行政協助，拍攝團隊耗時兩個多月，將金門的自然與人文美景完整呈現在影集中，金門縣觀光處表示，期待透過這部影視作品，將金門的獨特魅力推向全球。

金門縣觀光處表示，該影集將透過AXN平台在超過180個國家上線播出，成為金門邁向國際舞台的重要一步。金門縣長陳福海表示，影集不僅是一部精彩作品，更是一扇展示金門之美的窗口，吸引更多國內外旅客造訪這座充滿故事的海島。

為配合影集上映，觀光處特別規劃多項相關活動，包括追劇路線導覽地圖、拍照打卡點設置、新市256劇場專屬展覽以及社群抽獎等。同時，與金門縣旅行商業同業公會合作推出追劇遊程，讓旅客可以實地體驗劇集中的金門美景與氛圍。

由陳柏霖、郭雪芙主演的浪漫溫馨愛情影集「不如海邊吹吹風」，明天在中華電信MOD及AXN頻道（有線電視67台）首播。圖／劇組提供
由陳柏霖、郭雪芙主演的浪漫溫馨愛情影集「不如海邊吹吹風」，明天在中華電信MOD及AXN頻道（有線電視67台）首播。圖／劇組提供
由陳柏霖、郭雪芙主演的浪漫溫馨愛情影集「不如海邊吹吹風」，劇中郭雪芙海女的裝扮引起討論。圖／劇組提供
由陳柏霖、郭雪芙主演的浪漫溫馨愛情影集「不如海邊吹吹風」，劇中郭雪芙海女的裝扮引起討論。圖／劇組提供

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