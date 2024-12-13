高雄人早起的動力！傳統早餐名店「厚皮小籠包」趁熱吃會爆汁 必點中的必點還有「這款」老主顧超愛

高雄人的營養早餐！高雄新興區這間傳統中式早餐店沒有招牌，但認準人潮就不會錯，招牌必點「厚皮小籠包」個個飽滿紮實，外皮偏厚帶有Q彈嚼勁，雖然價格有稍稍調漲，但仍被在地人大力支持「非常值得，料好實在」、「傳統早餐店排的上前三了」。

圖／IG@eat.food_tsen授權

位在新田路上的無招牌人氣早餐店「高雄豆漿早餐店」，一早就會看到排隊人潮，特別是「厚皮小籠包」只要吃過都會讚不絕口，肉餡肥瘦適中、吃得到肉汁，皮厚能滿足喜愛咀嚼的澱粉控，即便價格調漲到一籠10顆100元，但仍是老主顧的早餐心頭好，都直呼「百元也值得」。

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除了招牌小籠包外，中式燒餅也是不少人的不二首選，「燒餅油條+蛋」更是必點中的必點，酥脆口感成就了記憶裡的好味道，一份吃下肚很有飽足感。有網友表示「光是小籠包的美味，就足以撐起五顆星」、「真的平價早餐」，還有很懂吃的日韓遊客都慕名到訪給好評，喜愛中式早餐的朋友一定要知道這間。

高雄豆漿早餐店

地址：高雄市新興區新田路7號

營業時間：5:00-11:30

電話：07 215 7063