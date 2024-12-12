6米樂高聖誕老人大型扭蛋機！ 高雄漢神巨蛋「樂高快閃店」免費闖關得聖誕限定積木

一年一度聖誕節即將來臨，大人小孩最期待聖誕老人也送禮物來了！ 6米高巨型樂高聖誕老人變身扭蛋機，現在於高雄漢神巨蛋的「樂高超能聖誕 玩樂無限」基地，自即日起至2025/1/1期間，大小朋友們擔任禮物小幫手，一起以「Gift the Superpower of Play」展現出「玩樂」的超能力量，協助聖誕老人傳遞愛，完成聖誕禮物拼砌及運送的任務。

圖／樂高提供

台灣樂高於聖誕期間至2025元旦前，舉行「超能聖誕 玩樂無限」活動，激起孩子們的玩樂超能力，由積木彈珠台傳送祝福到世界各個城市，再來到禮物輸送站拼砌獨一無二的禮物，並放上聖誕列車運送至各地小朋友的家，跟著聖誕老人為世界各地傳遞愛。，最後在聖誕娃娃機中夾出聖誕彩蛋，即可兌換專屬聖誕禮。

圖／樂高提供

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完成闖關挑戰最後在聖誕娃娃機中夾出聖誕彩蛋，即可兌換「樂高季節限定積木組」；於樂高聖誕快閃店任意消費即享扭蛋機抽獎機會乙次，九款驚喜好禮隨機送；更推出多項滿額贈禮，於快閃店消費任意盒組滿1,600元送「聖誕老人的雪橇之旅」、滿2,800元送經典「樂高®人偶抱枕」、滿3,800元送「樂高®手提電腦包」、滿4,800元送樂高®認證大師黃彥智作品「台灣黑熊積木」。

圖／樂高提供

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樂高®聖誕快閃店

時間：113/12/6至114/1/1

地點：高雄漢神巨蛋一樓廣場 (高雄市左營區博愛二路777號)