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《七龍珠Z》快閃店首登高雄！8大打卡主題區、周邊行動電源、馬克杯與立牌統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／WeTrust信賴互動行銷有限公司提供
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七龍珠迷們期待已久的《七龍珠Z》快閃店終於來到高雄！12月13日至2月9日，夢時代購物中心8樓將化身熱血動漫世界，迎接所有粉絲的熱情。現場打造八大主題打卡點，包括「人氣角色排排站」與「七龍珠Z備戰中」，不僅能一睹悟空、達爾、比克等經典角色的英姿，更能與超級賽亞人同框，留下難忘合影！此外，還有趣味十足的「大扭蛋區」，讓你搜集龍珠，發掘更多驚喜！更令人期待的是，快閃店推出近40款全新周邊商品，從潮流帆布包到趣味滿點的普烏眼罩，以及冬季必備的高質感馬克杯，每一款都兼具實用與收藏價值。

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八大經典場景，重現熱血記憶

這次快閃店的主題場景絕對讓粉絲們一秒置身動畫世界！入口處的「主視覺」以悟空的集氣姿勢為主，搭配旁邊的「熱血戰鬥區」，讓悟空、達爾、特南克斯等超級賽亞人呈現出壓倒性的戰鬥氣勢。「人氣角色排排站」則將悟空、達爾、比克、普烏等七大經典角色一字排開，猶如動畫場景重現，拍照怎能錯過？另一邊的「經典角色大集合」更讓悟飯、悟天、人造人等人悉數登場，與粉絲們零距離互動。想挑戰更震撼的場景？「弗力札vs悟空」的戰鬥畫面充滿張力，而「特南克斯耍帥區」則展現小特南克斯的騰空帥氣姿態，絕對讓你拍得停不下來！

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限定商品全面上線，粉絲夢幻收藏

快閃店的商品更是讓人心動不已！從帥氣爆棚的「悟空戰鬥上衣」，到設計精美、功能強大的「七龍珠行動電源」，每一款商品都展現獨特魅力。帆布包更加入超Q壓克力吊飾，像是小悟天與神龍的造型，實用又可愛。而居家生活也有滿滿七龍珠陪伴，「普烏眼罩」與「普烏髮帶」讓人又萌又實用，特別是反差萌的設計更是吸引眼球。冬天少不了暖心熱飲，搭配「質感附蓋杯」，印有悟字經典圖案，讓粉絲的日常生活充滿熱血！

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暖心輕食必嘗，視覺與味覺雙重享受

除了豐富商品，現場美食也令人垂涎欲滴！「悟空造型蛋糕」以綿密的起司蛋糕搭配腳踩筋斗雲的棉花糖，不僅口感豐富，更是拍照打卡的完美選擇。「悟天克斯薯條」現炸上桌，金黃酥脆，香氣四溢。而滑順的「霜淇淋」則以悟空版芒果醬與普烏版草莓醬兩款呈現，酸甜交融，令人回味無窮！冬季必備的「熱飲」更推出咖啡牛奶和巧克力飲兩種選擇，溫暖你的每一個冬日午後。即日起至夢時代，快與《七龍珠Z》一起展開熱血冒險吧！

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夢時代 快閃店 蛋糕 輕食

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