抵達後的雀躍與感動！中華民國領海的「極西燈塔」－花嶼燈塔

花嶼是澎湖群島中最西的一座島嶼，花嶼西側的海域則是中華民國領海的西方基點，所以佇立在花嶼崎山山頂的花嶼燈塔，是台灣省行政區、也是中華民國領海上的極西燈塔。

為了造訪這座地理位置特殊的燈塔，必須先搭船或飛機到馬公，再轉搭一小時的交通船到花嶼，雖然大費周章，但能站在燈塔前與燈塔面對面，或由五股灣仰望卓絕獨立於海角的燈塔英姿，布魯的心裡十分雀躍而感動。

布魯便利貼

花嶼燈塔資訊

位置：澎湖縣望安鄉花嶼

建造年代：1939年建造啟用

塔身構造：白色混凝土圓塔

燈杆諸元：燈高64.6M／塔高12.5M／光程10.3浬

特色：澎湖最西燈塔、中華民國領海極西燈塔

開放時間：不限制

收費：免費

交通資料：由馬公光正碼頭搭乘往花嶼新港的交通船，每日往返2航班，單程票價全票300元，實際船班時間可至望安鄉公所網站查詢。航行時間約1小時。

光正碼頭現在新建一處候船亭，等船到才直接向船家買票。布魯搭乘的是7:00的航班。

船行在馬公港區，可以看到一支黃色警示燈杆，十分亮眼。

8:00到達花嶼碼頭，7月初同船的乘客只有一隻手的指頭就可數完。預定下午搭3點的船班返回馬公，所以布魯有7小時的時間可以好好的認識花嶼。

一下船，布魯立馬先去造訪花嶼燈塔，這也是布魯花嶼行的主要目標。往燈塔的小產道上回望花嶼村，有種和諧的樸實感。

由碼頭到燈塔大約步行20分鐘，中途就可以遠遠看到燈塔的英姿。

花嶼燈塔矗立於花嶼第二高峰--崎山(標高50M)的山頂。

花嶼是中華民國管轄海域的西側領海基點，燈塔前有一面領海基點標示牌。 花嶼燈塔附近有花嶼2、花嶼3等二個基點。

終於來到花嶼燈塔，要造訪這燈塔實在很搞工，但能親近它就都值得了。

花嶼燈塔的塔頂和高雄燈塔、基隆燈塔很像，都有黑色頂蓋和斜櫺玻璃窗。

花嶼燈塔的塔座機房建築形制有點像三貂角燈塔，但入口開在正中央，而三貂角燈塔在側邊。

花嶼燈塔的塔座機房呈半圓形，也與三貂角燈塔稍不同。

花嶼燈塔雖然體型不大，卻也很英俊挺拔。

花嶼燈塔是一座迷你的燈塔，機房、辦公室、宿舍都擠在塔座，所以很早就沒有派駐燈塔守了。

燈塔的後方有一座傾倒的屋舍，不知原本和燈塔是否有關。

由燈塔下瞰花嶼西方海濱，玄武岩地形正和海浪共舞。

花嶼的海水超級乾淨清澈，因此花嶼藍超級迷人。

花嶼島上最強勢的植物合歡，在花嶼漫生成大片綠毯，要比擬抹茶，可能沒有比花嶼抹茶更濃厚的了。

情人石與五股灣

由花嶼新港向北望去，可以看到港邊情人石立在岩座上，像一對情侶相互依偎著。而經過情人石向北越過港堤，再微攀翻越玄武岩屏障來到五股灣，向上瞻望，可見花嶼燈塔就像一位英雄挺立在海岬上，這就是號稱眺望花嶼燈塔最棒的角度。

港堤邊山腳下的巨石就是情人石。

通過情人石旁的小峽谷，可以前往五股灣。

經過情人石與花嶼外港堤防，再通過一小段砂礫灘，會看到一道玄武岩石牆，由右側可微攀越過。

通過玄武岩石牆即是五股灣，由此上望，花嶼燈塔就矗立在崎山海岬上，十分俊俏，卻更覺得它的遺世獨立，果然是瞻望燈塔很棒的角度。

五股灣的海蝕地形十分發達，一道裂谷就是一處美景。看夠了花嶼燈塔，距離下一班船回馬公還有６小時，之後布魯就要以最誠心的步行方式，好好的與花嶼相會。

花嶼燈塔

位置：澎湖縣望安鄉花嶼

建造年代：1939年建造啟用

塔身構造：白色混凝土圓塔

燈杆諸元：燈高64.6M／塔高12.5M／光程10.3浬

特色：澎湖最西燈塔、中華民國領海極西燈塔

開放時間：不限制

收費：免費

交通資料：由馬公光正碼頭搭乘往花嶼新港的交通船，每日往返2航班，單程票價全票300元，實際船班時間可至望安鄉公所網站查詢。航行時間約1小時。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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