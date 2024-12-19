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澎湖網紅景點！長髮公主的真實身份－港尾坪嶼燈杆　順訪後寮天堂路

當白雲飄進藍天／ 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

澎湖白沙鄉有一座網路上暱稱"長髮公主燈塔"的燈杆，近三年成為澎湖的網紅景點。長髮公主原本沒有頭髮，而是一般常見警示燈杆的黃黑二色橫紋，而且已經十分斑駁了。三年前經由彩繪師的巧手，搖身一變，果然人見人愛。

然而長髮公主燈塔畢竟是網路暱稱，原本的名字究竟是什麼呢？谷哥地圖上除了長髮公主，還有尖嶼燈塔的名字，但這兩個名字都不是正確的官方名稱，在中華民國燈表中都查詢不到。於是布魯以燈表所列的燈塔燈杆名單，一一以其座標反向推查燈杆，終於查出長髮公主的正確名稱是"港尾坪嶼燈杆"。原來此地的北方有一座鎮海漁港，因此稱為港尾坪，後來以閩南語諧音改名為講美村，講美村南突出的小半島類似島嶼，而燈杆立於港尾坪嶼的東方海岬上，於是命名為"港尾坪嶼燈杆"。

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港尾坪嶼燈杆(講美尖嶼燈杆)資訊

位置：澎湖縣白沙鄉講美村尖嶼半島

塔身構造：圓柱體塔身

燈杆諸元：燈高46M／塔高7.5M／紅閃光

特色：原為黃黑二色橫條紋、後漆為長髮公主彩繪

開放時間：不限時間

收費：免費

交通資料：谷哥搜尋"尖嶼燈塔 長髮公主"，由前往西嶼的203縣道，於講美村轉入產道，機車可直騎至燈杆前。

布魯加工自谷哥的地圖，可以顯示港尾坪嶼的位置及理解它的名稱由來。

港尾坪嶼燈杆原本是退色了的黃黑二色橫紋相間的燈杆，三年前刷上長髮公主討喜圖案後，搖身一變成為網紅出沒地。

長髮公主是德國的格林童話，彩繪畫得十分可愛。

燈杆上維修用的ㄇ字鐵禁正攀爬，加上的文字令人莞爾。

燈杆旁有一座碉堡，配合燈杆的彩繪也一起改造，揺身一變成為海盜的聚寶屋。

港尾坪嶼燈杆前方的海景展望也很棒，即使不看燈塔，也是一個很好的看海地點。

後寮天堂路

布魯探視長髮公主後，驅車前往小門嶼，但在路上忽然發現"後寮天堂路"的指標，一時好奇轉入後寮村查探，沒想到果然是一個很特別又迷人的祕境。天堂路原本是後寮東港舊碼頭的堤防，大約40公尺的海堤，像一條百步蛇曲行伸入海中。布魯走到堤防盡頭看海，又讓自己置身天涯海角，又是一股蒼茫浮上心頭，這種感覺比走高美濕地的木棧道更加濃厚，尤其在夕陽西下時更加迷人。

天堂路在後寮海灘旁，退潮時露出潮間帶，是一個觀察海邊生態的不錯場所。

退潮時走在天堂路上，感覺沒有什麼特別，所以布魯隔了兩個小時，等到潮水漲起來時又來一次。

潮水漸漸漲起，由天堂路盡頭回望，也是一處好風景。

隨著夕陽落下，潮水漫過潮間帶，海面上只剩一道堤防，一條小路走向蒼茫無邊的大海，叫做天堂路，是因為美得像在天堂嗎? 在這裡跳下去一定不會上天堂的。

夕陽在海平面以上一段距離就投入雲帶的懷抱，但晚霞仍然用不同顏色演繹著天堂的美景

夕陽沉下越久，潮水水位越高，海浪也越來越大，在西天擠出最後一抹橙黃之後，黑夜就被蒼藍的潮水推湧過來了。

港尾坪嶼燈杆(講美尖嶼燈杆)

位置：澎湖縣白沙鄉講美村尖嶼半島

塔身構造：圓柱體塔身

燈杆諸元：燈高46M／塔高7.5M／紅閃光

特色：原為黃黑二色橫條紋、後漆為長髮公主彩繪

開放時間：不限時間

收費：免費

交通資料：谷哥搜尋"尖嶼燈塔 長髮公主"，由前往西嶼的203縣道，於講美村轉入產道，機車可直騎至燈杆前。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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