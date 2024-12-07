26公尺「森之樹」高雄中央公園看得到！聖誕點燈時間、市集與音樂活動1次看

高雄中央公園超級美！2024年聖誕主燈「森之樹」於即日起已日正式亮相，這座26公尺高的大型聖誕樹，以自然純粹的森林大樹為設計主題，點綴紅黃燈球與天使翅膀般的光束，象徵串聯所有祝福與心願。園區內還設有聖誕禮物盒、夢幻星海隧道、聖誕老人馴鹿雪橇、晶喜雪花、月光祝福燈飾等裝置，讓遊客沉浸在濃厚的聖誕氛圍中。此外，中山路周邊道路特別規劃了「聖誕光環境」，整體燈光設計令人流連忘返，美翻快打卡！

圖／ig網友beckhamhong66授權提供

活動亮點不僅止於燈飾，12月20日至23日舉辦的「聖誕生活節」，將邀請金曲歌后與超人氣樂團帶來多場精彩演出，同時搭配主題市集，提供豐富的美食與手作商品，讓旅客感受音樂與購物的雙重樂趣。而在平安夜當日（12月24日），「百年好市聖誕傳愛」音樂市集由高雄基督教福音聯盟主辦，為現場增添一份溫馨與祝福。

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除了音樂與市集，每晚18:00至24:00的亮燈時間，主燈「森之樹」每15分鐘還會降下如夢似幻的泡泡雪花，讓整個場域化身為浪漫雪景，吸引遊客駐足拍照打卡。如此獨特的體驗，絕對是今年冬天不可錯過的亮點活動，適合情侶、家庭或好友一同參與。

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高雄中央公園位於前金區中山一路11號，展期自2024年11月29日至2025年1月5日，交通便利，設有停車場及路邊停車格。歡迎民眾走入聖誕童話世界，感受節慶溫暖，共度難忘的聖誕佳節！