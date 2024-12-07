快訊

限時3天買一送一！ 麻古茶坊雙12優惠「翡翠柳橙」半價喝起來

尹錫悅下台準備接棒？南韓總理韓悳洙見執政黨魁大聊80分鐘

準備接棒？韓總理韓悳洙見執政黨魁 聊80分鐘誓言黨政密切溝通

聽新聞
0:00 / 0:00

26公尺「森之樹」高雄中央公園看得到！聖誕點燈時間、市集與音樂活動1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／ig網友beckhamhong66授權提供
圖／ig網友beckhamhong66授權提供

高雄中央公園超級美！2024年聖誕主燈「森之樹」於即日起已日正式亮相，這座26公尺高的大型聖誕樹，以自然純粹的森林大樹為設計主題，點綴紅黃燈球與天使翅膀般的光束，象徵串聯所有祝福與心願。園區內還設有聖誕禮物盒、夢幻星海隧道、聖誕老人馴鹿雪橇、晶喜雪花、月光祝福燈飾等裝置，讓遊客沉浸在濃厚的聖誕氛圍中。此外，中山路周邊道路特別規劃了「聖誕光環境」，整體燈光設計令人流連忘返，美翻快打卡！

圖／ig網友beckhamhong66授權提供
圖／ig網友beckhamhong66授權提供

活動亮點不僅止於燈飾，12月20日至23日舉辦的「聖誕生活節」，將邀請金曲歌后與超人氣樂團帶來多場精彩演出，同時搭配主題市集，提供豐富的美食與手作商品，讓旅客感受音樂與購物的雙重樂趣。而在平安夜當日（12月24日），「百年好市聖誕傳愛」音樂市集由高雄基督教福音聯盟主辦，為現場增添一份溫馨與祝福。

圖／ig網友beckhamhong66授權提供
圖／ig網友beckhamhong66授權提供

圖／ig網友beckhamhong66授權提供
圖／ig網友beckhamhong66授權提供

除了音樂與市集，每晚18:00至24:00的亮燈時間，主燈「森之樹」每15分鐘還會降下如夢似幻的泡泡雪花，讓整個場域化身為浪漫雪景，吸引遊客駐足拍照打卡。如此獨特的體驗，絕對是今年冬天不可錯過的亮點活動，適合情侶、家庭或好友一同參與。

圖／ig網友beckhamhong66授權提供
圖／ig網友beckhamhong66授權提供

圖／ig網友beckhamhong66授權提供
圖／ig網友beckhamhong66授權提供

高雄中央公園位於前金區中山一路11號，展期自2024年11月29日至2025年1月5日，交通便利，設有停車場及路邊停車格。歡迎民眾走入聖誕童話世界，感受節慶溫暖，共度難忘的聖誕佳節！

圖／ig網友beckhamhong66授權提供
圖／ig網友beckhamhong66授權提供

編輯推薦

公園 市集 童話 聖誕樹

相關新聞

26公尺「森之樹」高雄中央公園看得到！聖誕點燈時間、市集與音樂活動1次看

高雄中央公園超級美！2024年聖誕主燈「森之樹」於即日起已日正式亮相，這座26公尺高的大型聖誕樹，以自然純粹的森林大樹為設計主題，點綴紅黃燈球與天使翅膀般的光束，象徵串聯所有祝福與心願。園區內還設有聖

「巨型香蕉」跟火車一樣大！高雄人必衝 哈瑪星鐵道園區「香蕉派對」週末登場 超萌黃蕉人站台、香蕉人吊飾免費換

巨型香蕉吸睛必拍！高雄第一座火車站化身「哈瑪星鐵道園區」，除有「哈瑪星號」火車復駛運行外，本週末迎來超可愛的「香蕉派對」，不僅有跟火車一樣大的「巨型香蕉」，...

不輸肯德基蛋撻！隱身市場的超道地「港式蛋塔」一週只賣4天 還有「秒殺級肉桂捲」在地人都瘋搶

市場內有超道地港式蛋塔！可頌蛋塔曾爆紅掀起熱潮，但自成一派且擁有相當高人氣的「港式蛋塔」更是歷久不衰。高雄有間隱身市場內的港式蛋塔深受在地人愛戴，有人吃過後狂讚「芙蓉蛋塔驚為天人」、...

限量體驗！海生館「夜宿－迷你解說員親子營」冬令營開始報名

【旅奇傳媒/編輯部報導】國立海洋生物博物館（簡稱屏東海生館）近年於寒暑假推出兩天一夜的「夜宿－迷你解說員親子營」體驗活動，為小朋友培養與眾不同的興趣與自信，同時創造親子之間無價的湛藍回憶，深受許多爸媽

隱藏版推薦！ 高雄美食「懶人時光早午餐」超驚豔綿軟金磚吐司 x 日系純白用餐空間

udn走跳美食／美食好芃友 高雄早午餐推薦！最近跟朋友在光華夜市附近找到好吃的高雄早午餐——懶人時光早午餐。餐點多樣、價格平實。而這次吃到最驚豔就是綿軟的包餡金磚吐司！大口咬下是有濃濃奶香的麵包

2024屏東聖誕節夢幻亮相！雪花、燈光藝術超好拍

南台灣最夢幻的耶誕誠即將登場！ 「2024屏東聖誕節」18款夢幻歐風童話打卡點，7大主題活動，並於屏東公園耶林大道復刻浪漫「飄雪美景」，讓遊客拍下最靈動繽紛的燈光藝術，許下專屬的聖誕心願！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。