AirAsia主題高雄輕軌列車正式發車 領取開運御守 週週抽機票

【旅奇傳媒/編輯部報導】亞洲低成本航空領導品牌 AirAsia 為迎接高雄旅遊市場的新一波熱潮，特地打造結合品牌特色與濃厚旅行氛圍的 AirAsia 主題高雄輕軌列車，在高雄市區注入滿滿活力，搭上輕軌列車宛如登上飛機般，和 AirAsia 一起出發探索2025命定開運之地。

AirAsia 是全亞洲最大、最具領導地位的低成本航空公司，已經連續15年被 Skytrax 年度世界航空調查評選為「世界最佳低成本航空公司」，隨著高雄旅遊需求的顯著回溫，AirAsia積 極布局從高雄出發的直飛航點，目前有從高雄－馬尼拉、吉隆坡、曼谷（廊曼）、沙巴（亞庇）、東京（成田）等五大航點，都是台灣人旅遊熱門航點，提供南部旅客更方便、更經濟實惠的出國選擇。

探索2025命定開運之地 領專屬御守 週週抽機票

▲AirAsia 週週抽機票活動，共有九張高雄直飛機票獎項。 記者-謝旻蒨／攝

為迎接2025年的到來，AirAsia 推出「探索2025命定開運之地」活動！即日起，只要掃瞄 AirAsia 主題高雄輕軌列車車廂內的QR Code，或者從官網上連結「探索2025命定開運之地」活動網頁，參加指定的線上互動遊戲，即可獲得專屬的 Fun 心玩御守，祝福旅程平安順遂，還能參加 AirAsia 週週抽機票活動，共有九張高雄直飛機票獎項，每週都能參加獲得抽獎機會，助您開啟下一段旅遊冒險，還能獲得購票折扣優惠碼。

AirAsia 台灣行銷業務總經理王慕凡表示，自從今年年初我們開航高雄-曼谷、高雄-東京航線之後，航班幾乎都有八成以上的載客率，可以感受到南台灣民眾對於海外旅行的需求，我們上個月推出台灣獨家的高雄－沙巴直飛航線也備受好評，高雄是 AirAsia 台灣航線發展重心之一，我們也在規劃其他高雄直飛航線當中，請南台灣民眾敬請期待。

直飛五大航點「雄方便」

AirAsia 推出「探索2025命定開運之地」活動。 記者-謝旻蒨／攝

為慶祝 AirAsia 主題高雄輕軌列車正是發車，AirAsia 也同步推出高雄直飛全航線特價，高雄－吉隆坡、沙巴每週四班單程含稅2,190元起；高雄－東京（成田）天天直飛單程含稅3,588元起；高雄－曼谷（廊曼）天天直飛單程含稅2,690元起；高雄－馬尼拉每週三班單程含稅1,808元起。該促銷票價從即日起至2024/12/15，可在 AirAsia MOVE 應用程序（前稱 airasia Superapp）或 airasia.com 開放預訂，旅行出發日期為即日起至2025/03/29。

團體行程隨心選 無腦旅行輕鬆出發

AirAsia 此次更攜手京城旅遊、旅天下、找到了旅遊、喜鴻假期、東南旅遊、五福旅遊、山富旅遊等多家旅行社，推出多樣化的團體行程。不論您想要自由行的靈活，還是團體旅遊的便利，AirAsia 旅行團都能滿足你的需求，讓您省時、省力又省錢，輕鬆玩遍世界！

◉ AirAsia主題高雄輕軌列車活動

・列車編號：KLRT21

・列車行走日期：即日起至2025/02/02

・主題列車出沒站點與時刻參考：V高雄 App

・「探索 2025 命定開運之地」活動網站：https://www.promotions.com.tw/flyairasia_khh/

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