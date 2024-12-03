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「巨型香蕉」跟火車一樣大！高雄人必衝 哈瑪星鐵道園區「香蕉派對」週末登場 超萌黃蕉人站台、香蕉人吊飾免費換

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／駁二藝術特區粉專
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巨型香蕉吸睛必拍！高雄第一座火車站化身「哈瑪星鐵道園區」，除有「哈瑪星號」火車復駛運行外，本週末迎來超可愛的「香蕉派對」，不僅有跟火車一樣大的「巨型香蕉」，還有多組精彩表演與美食出攤，以及在地農作好物可以逛，高雄人準備週末打卡去。

圖／駁二藝術特區粉專
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台灣擁有香蕉王國稱號，本次高雄「哈瑪星鐵道園區」全面升級，更以「香蕉派對」為主題於12/7、12/8熱鬧登場，迎來跟火車一樣大的「巨型香蕉」妝點貨運火車，打造最Local、最吸睛的打卡「蕉點」。此外，活動兩日間還安排了多組親子節目炒熱氣氛，像是泡泡派對、小丑互動氣球秀及雜耍演出等，以及精選眾多美食市集，同時也請到旗山區農會及旗山青農帶來香蕉、蜂蜜等高雄在地農作好物。

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精彩不間斷！來自日本門司港吉祥物「黃蕉人」也會飄洋過海到高雄出席盛會，領軍5個可愛小分身躲藏在哈瑪星街區裡，自12/7起，至哈瑪星台灣鐵道館、舊打狗驛故事館、打狗英國領事館文化園區、原愛國婦人會館、棧貳庫KW2等五個館舍可領取集章卡，並於館舍內找到香蕉人身影，集滿3個不同造型香蕉人偶印章完成集章挑戰，即可到哈瑪星台灣鐵道館兌換限定「香蕉人吊飾」一枚（數量有限，送完為止）。

幽默逗趣的主題與活動設置，高雄人就把這週末的時間「蕉出來」吧！

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哈瑪星鐵道 香蕉派對

活動日期：2024/12/7～12/8

時間：11:00-18:00

地點：輕軌哈瑪星站旁

詳細資訊：https://pier2.org/activity/info/1506/

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