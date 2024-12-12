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離島好好玩！馬祖微光嘉年華「一鹿有你」點燈迎冬

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圖：馬祖國家風景區管理處／提供
圖：馬祖國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部觀光馬祖國家風景區管理處（簡稱馬管處）為推廣冬遊馬祖，探索島嶼璀璨風光，日前在南竿的大漢據點觀景台舉辦「一鹿有你」開幕點燈晚會，在交通部觀光署林信任副署長、立法委員陳雪生辦公室游恆毅特助、連江縣政府王忠銘縣長、連江縣議會張永江議長、連江縣南竿鄉林志東鄉長、馬祖觀光圈產業聯盟楊曜誌盟主等與會貴賓見證下一同點燈，正式啟動為期四個月的「一鹿有你」活動，展現馬祖的微光嘉年華，歡迎遊客白天走訪馬祖景點，晚上夜遊賞燈，體驗不同樂趣。

「一鹿有你」璀璨裝置藝術。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
「一鹿有你」璀璨裝置藝術。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

觀光署表示，馬管處成立於1999/11/26，為第6座國家級風景特定區。今年屆滿25週年，一路走來致力重塑閩東傳統聚落景觀、轉譯活化冷戰時期軍事遺構、輔導成立第一座地方級地質公園、馬祖唯一環境教育設施場所及馬祖觀光圈產業聯盟，更藉由藍眼淚、大坵島梅花鹿、媽祖在馬祖及閩東文化慶典等獨特觀光資源，在戰地政務終止後，大力推動馬祖列島觀光發展，經過多年努力，每年造訪遊客人數從不足4萬人次大幅成長至22萬人次。

▲貴賓見證下為期四個月的「一鹿有你」活動正式展開。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
▲貴賓見證下為期四個月的「一鹿有你」活動正式展開。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

此外，值得一提的是，馬祖觀光圈產業聯盟自2022年6月成立至今約200名會員參加，並以「馬祖嶼眾不同」為主題，陸續攜手數十家伴手禮、餐飲、旅宿業者提升旅遊服務品質，輔導4家業者取得 GTS 綠色旅行標章；更加持續推動永續觀光、數位轉型，更期許一步一腳印，讓台灣以永續觀光發展與世界接軌！

▲「一圓夢想」迷人的圓頂燈海長廊。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
▲「一圓夢想」迷人的圓頂燈海長廊。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

今年活動主題為「一鹿有你」，以北竿大坵島梅花鹿為創意概念，結合燈光裝置藝術、馬祖獨特文化物產，打造七大主題區的光環境造景，主燈區「一鹿有你」梅花鹿家族賞玩日夜不同風貌的裝置藝術，「一如既往」閃亮璀璨的 Matsu 打卡標示，「一帆風順」的Ｑ版媽祖、舢舨船、燕鷗、燈塔造型，「一路相隨」讓人讚嘆的馬祖海陸空奇景，「一鼓作氣」的軍事戰地風格，及「一圓夢想」的七彩圓頂燈海，歡迎遊客賞玩馬祖的夜光美景。

▲展現馬祖地方特色的燈飾。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
▲展現馬祖地方特色的燈飾。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

▲可愛燕鷗造型花燈。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
▲可愛燕鷗造型花燈。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

除了夜賞燈景藝術，馬管處也號召「馬祖觀光圈」業者共同打造「冬日微光市集」，集合馬祖特色美食美酒、伴手禮、手作等內容；雖然活動當下氣溫只有15度，卻湧入400-500名遊客及馬祖鄉親，熱情不滅，此外具有特色的表演節目「火焰戰鼓」、「世界專業級扯鈴－虎劇團」等，也讓大家久久不願離席。

馬祖微光嘉年華「一鹿有你」點燈迎冬【圖 / 旅奇傳媒】
馬祖微光嘉年華「一鹿有你」點燈迎冬【圖 / 旅奇傳媒】

▲冬夜之下「火焰戰鼓」熱情不滅。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供
▲冬夜之下「火焰戰鼓」熱情不滅。　圖：馬祖國家風景區管理處／提供

為鼓勵遊客將「一鹿有你」的美景分享給更多人，主辦單位也推出拍照打卡贈送「市集集點卡」，消費滿額集章，還可獲得馬祖文創商品禮。另外，遊客憑機票或船票，可至活動服務台，兌換限量文創商品禮，這四個月期間也會與馬祖觀光業者不定期推出限時限定系列活動，更多資訊與活動詳請，請參閱「馬祖愛趴GO」臉書粉絲專頁及「馬祖國家風景區管理處」官網。

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