不輸肯德基蛋撻！隱身市場的超道地「港式蛋塔」一週只賣4天 還有「秒殺級肉桂捲」在地人都瘋搶
市場內有超道地港式蛋塔！可頌蛋塔曾爆紅掀起熱潮，但自成一派且擁有相當高人氣的「港式蛋塔」更是歷久不衰。高雄有間隱身市場內的港式蛋塔深受在地人愛戴，有人吃過後狂讚「芙蓉蛋塔驚為天人」、「不輸肯德基蛋塔」、「道地的口味勾動回憶」。
蛋塔控要衝！免飛香港，市場裡就有道地港式蛋塔陣陣飄香，位於高雄左營龍華巿場內的港式蛋塔專賣「禾日水巷」生意強強滾，一週只賣4天，被在地人激推的必吃「港式蛋塔」。一個50元，塔皮香脆、內餡滑嫩，帶有糕點口感令人欲罷不能，有網友推薦搭配「港式奶茶」更是一絕，特別是喜歡濃茶味的朋友千萬別錯過。
除了噴香蛋塔外，店家還有販售香港菠蘿包、蘋果肉桂捲等超人氣單品，尤其是人氣不輸蛋塔的「蘋果肉桂捲」，微酸蘋果與滿滿核桃，以及鬆軟麵包體和恰到好處的肉桂香，一口就令人超驚豔。由於各品項都受到饕客喜愛，排隊人潮多，會建議可先排隊或預訂喔。
禾日水巷
地址：高雄市左營區富國路60號（龍華市場130號）
營業時間：11:30-19:00（週一、四、日公休）
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