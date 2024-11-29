限量體驗！海生館「夜宿－迷你解說員親子營」冬令營開始報名

【旅奇傳媒/編輯部報導】國立海洋生物博物館（簡稱屏東海生館）近年於寒暑假推出兩天一夜的「夜宿－迷你解說員親子營」體驗活動，為小朋友培養與眾不同的興趣與自信，同時創造親子之間無價的湛藍回憶，深受許多爸媽的喜愛與迴響，海生館即日起也開放報名2025年冬令營的體驗名額，還沒參加過的親子們絕對不能錯過見證孩子在海洋的滋養下，勇於表達與成長的過程，更能增進親子間的交流與感情。

小朋友配戴解說員的麥克風，用純真的模樣展現「小大人」的一面。 圖：國立海洋生物博物館／提供

▲海生館即日起開放報名2025年冬令營的體驗名額。 圖：國立海洋生物博物館／提供

「夜宿－迷你解說員親子營」是一場讓孩子扮演解說員，為親子策畫的兩天一夜專屬夜宿海生館行程，並且分成3-6歲的「兒童班」、7-10歲的「小學班」，依照不同學齡段的孩子打造合適的內容。一天的活動將從小朋友懵懵懂懂穿上海生館解說員的專屬背心開始，讓迷你解說員帶領家長走進奇妙的海洋世界，因平常多數時候都是家長帶著孩子成長，「夜宿—迷你解說員親子營」活動特別將角色對調，也讓許多家長感到十分有趣與欣慰。

▲VIP 的極致享受—包場觸摸池。 圖：國立海洋生物博物館／提供

活動過程中，解說員會先帶著小朋友走訪觸摸池與極地區認識潮間帶生物和企鵝的小知識，因兩場解說教學都是專屬此活動開放，所以參加的家庭都可以體驗到包場觸摸池，以及平日海生館內的企鵝餵食解說坐在最前方的地毯區，體驗 VIP 的極致享受。

教學完畢後，小朋友將配戴解說員的麥克風，用純真的模樣站在前方親自向爸媽介紹各種生物，逗趣的反差感令人會心一笑。孩子們在有趣的學習過程中，提升自信心與表達能力，家長們也會看見自己的寶貝展現「小大人」的一面，發現小孩無限的可能！

▲上工前的職前訓練，認識屏東海生館的潮間帶生物。 圖：國立海洋生物博物館／提供

「夜宿－迷你解說員親子營」冬令營即日起已開放報名，且只有四個梯次，名額十分稀少！立刻預約參加促進親子的交流和情感聯繫，孩子在活動過程中獲得的成就感，以及與爸媽特別的互動，是最美好的回憶！

活動不僅是親子一起學習的過程，更是記錄自家寶貝扮演迷你解說員的可愛模樣，親子間在歡笑與知識中，一同創造無與倫比的難忘時光。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野