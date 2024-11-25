「高雄鹹酥雞嘉年華」12月這兩天開動！齊聚近50家人氣名店一「炸」高下

【旅奇傳媒/編輯部報導】邪惡極致的誘人美味再次來襲，每年引爆熱潮的高雄鹹酥雞嘉年華，不負眾望終於來了！由高雄市政府觀光局（簡稱觀光局）主辦的「2024高雄鹹酥雞嘉年華」堂堂邁入第4屆，將於12/07、12/08於大遠百追夢廣場熱情開炸。今年有來自全國近50家炸物名店齊聚一堂，將一「炸」高下，爭奪麻辣鮮香最佳料理、料雞入神最佳風味、國色天雞最佳擺盤和眾口鑠雞人氣王等大獎。

今年除台式經典炸物外，更有許多跨界創意、異國風味的驚喜名店共襄盛舉，甚至還有源自海外的神秘店家首次登場，現場搭配各式飲品、音樂表演、親子互動遊戲及人氣票選活動等，歡迎相揪來高雄體驗當炸物富翁的滿足感，歡度愉快的週末。

▲2024高雄鹹酥雞嘉年華12/7、12/8在高雄盛大舉行（示意圖）。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局高閔琳局長表示，鹹酥雞嘉年華近幾年的行銷推廣，成功打響高雄鹹酥雞美食名號，早已聲名遠播，吸引許多來自海內外的民眾參與。今年活動未開始，就有全國攤商店家搶先報名，觀光局也邀請專業評審團，以「網路聲量」及「留言評論」等項目評分初審，且呼應今年的創新、創意主題，新秀店家各個實力堅強，今年料理雞神武林之爭精彩可期。

▲高雄鹹酥雞嘉年華大受國際遊客讚賞。 圖：高雄市政府觀光局／提供

今年入列的業者，包含歷史悠久的兩大老字號飯店品牌「圓山大飯店」、「翰品大飯店」，以及立足鹽埕傳承到第三代的「老正興可樂哥餐館」，全台連鎖的大型量販商場「家樂福」熟食和冷凍料理大戶「湯婆康妮」，以及立足高雄37年的海鮮食材領導品牌「宏裕行（炸品）」、「杏褔創意料理」、「男飯－南洋炸雞」、「寶仔豆乳雞創始店」、「曾佳小廚」、「初早安好手作」、「台灣第一家塩酥雞」都來開炸；特別是經典台式炸物新店家，則有高雄在地代表「丸山鹹酥雞」、「私G炸雞柳條」、「熊爸雞排鹹酥雞」、「福來炸雞」、「尻雞實驗室」、「黑輪妹の三輪車」和外縣市「薪食漟」、「呷碗公－風味炸物」、「厚一點雞排專賣店」與去年獲得評審團大獎的店家「炸雞大獅鳳山正修店」、現場人氣大獎「統香鹹酥雞（嘉義）」、網路名店「迷路炸物店」及「巷口炸雞專門店」等同場較勁。

▲本次活動有許多素食炸物，讓茹素的遊客有更多選擇。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局進一步說明，異國風味部分，延續去年國際炸物加入美食之戰，今年也有日式「職人炸物－日式唐揚串」及「鋒勝豚王豬排亭」、墨西哥口味則有「米卡希達墨西哥餐廳」、「浪頭叔叔」與廣受好評的米其林必比登的法式「橋邊鵝肉 LE PONT」、美式「吮指王」、德式「德藝小築 German Kitchen」、港式「港仔大佬之籠的傳人」等異國聯軍，帶領民眾進入多重美味的炸物宇宙；特別是頗受文青熱愛的「爵爵&貓叔商行」，更將以獨家調味一決高下。

此外，素食朋友今年也有更多選擇，有5家蔬食炸物「杦月初。植感食光」、「有夠g排」、「植橪和食」、「萬德福蔬食新風潮」，甚至「佛光山普門中學」都來熱情參與；人氣餐車則有「uncle ramly 洋漢堡」、「煎炸販売所」、「Whoopee 無比漢堡」、「金吉拉小巴」和「魷嫩有蝦」、「MONI 桑胖卡小巴」、「OLA 古巴三明治」，共計近50家精選店家齊聚高雄，讓民眾親身感受炸物在舌尖翻滾的新高度！

▲本次入選店家名單。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局補充，鹹酥雞嘉年華已成為高雄每年最具代表性美食盛事之一，連續辦理四屆，自首屆吸引3萬人參與，到去年突破10萬人，是參與店家荷包滿載、消費者吃得、玩得開心，更帶動鄰近商圈人潮與店家業績大幅增長的三贏活動。今年活動首次移至12月舉辦，讓民眾在高雄涼爽的戶外，盡情享受鹹酥雞的銷魂美味。

觀光局率先公佈今年經專家評選的參選店家，讓愛好鹹酥雞及炸物的民眾提前安排行程，一起來高雄參加鹹酥雞盛宴「逗陣，雄麻雞」！更多資訊請上「高雄市政府觀光局」官方網站「高雄旅遊網」或臉書粉絲專頁查詢。

▲本次入選店家名單。 圖：高雄市政府觀光局／提供

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