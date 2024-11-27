2024屏東聖誕節夢幻亮相！雪花、燈光藝術超好拍





一年一度的「屏東聖誕節」即將登場！今年活動從2024/11/23至2025/1/1為止，將有18組主題燈飾、聖誕市集、耶誕燈光秀與雪花秀，整座城市都洋溢著幸福氛圍，成為年末南部出遊首選。

2024屏東聖誕節以「歐風童話」為主題設計，地點從屏東火車站一路延伸至屏東公園，並打造18組繽紛燈飾。其中主燈以「聖誕童話屋」為造型，佈滿糖霜的兩層樓薑餅屋被聖誕樹環繞，造型可愛又吸睛，在活動期間每天晚上6點開始，每30分鐘就會有一場燈光秀，可是今年必看亮點。

其他亮點燈飾方面，包括利用屏東公園內自然的樹木來打造「願望樹」，創造一個專屬屏東的聖誕樹；宛如走進《愛麗絲夢遊仙境》場景的燈飾「奇幻夢遊」，除了好拍外，每10分鐘亦有一場燈光秀展演；「璀璨花園」則打造垂吊式燈海，民眾能走進藍色燈海中感受美景；「夢想起飛」則打造數座夜間發光熱氣球，帶著旅客暢遊浪漫燈海中。

「聖誕市集村」販售特色風格餐飲、異國元素文創品等，其中還邀請歷年「屏東十大伴手禮」獲選商家，一起共度歡樂的聖誕節周末；「中華一條街市集」集結文創手作、童趣玩具、特色美食，手作甜點等特色攤位，在活動開幕第一週展開，帶領大家進入屬於南國聖誕節的驚奇之旅！

而屏東火車站前水池則設有一座大型聖誕樹水晶球，宛如帶領民眾進入聖誕燈海的入口，活動期間每晚也都有燈光秀展演，每15分鐘一場；可愛的「松鼠公爵城堡」則以燈光秀每5分鐘上演一次歡樂的聖誕音樂會。在活動周邊街道，也都有延伸燈飾佈置，讓屏東市入夜後閃耀迷人的光芒。

為了更讓民眾有冬日過聖誕節氛圍，在活動期間的每個周末與國定假日，在屏東公園椰林大道每整點就會有一場冰雪世界雪花秀，讓人感受雪國浪漫，還有聖誕市集村、聖誕遊行派對、聖誕拍貼機等活動，陪旅客一起歡樂過節。

▲獨一無二的聖誕拍貼機，逗趣的主題加上可愛的小道具，讓大家來屏東留下最美好的紀念！

【2024屏東聖誕節】

活動日期：2024/11/23-2025/1/1

活動地點：屏東公園、屏東火車站及周邊道路(中華路、民生路、民族路、永福路)

主燈秀時間：每日18:00-22:00 每整點一次





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